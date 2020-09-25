消防處突擊巡查五金店 撿225公升天拿水白電油拘1男

下午2時，消防處人員於葵涌一間五金店內進行突擊巡查，行動中撿獲約225公升天拿水、白電油、松節油等，以涉嫌違反香港法例第295章《危險品條例》將一名五金店的男子拘捕。消防處指該批用品懷疑屬第五類危險品（發出易着火蒸氣的物質），五金店疑過量貯存危險品，處方考慮向涉案人士作出檢控。

消防處將涉案危險品撿走，又稱會繼續打擊有關違法行為，並主動對化工原料店及五金店進行突擊巡查。如發現有任何違規情況，會作出相關執法行動，並呼籲巿民切勿過量貯存危險品。

根據《危險品條例》第6條，任何人士如沒持有相關危險品牌照而貯存、運送或使用超出豁免量的危險品，即屬違法。一經定罪，最高可被判處罰款25,000元及監禁6個月。

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