入口泰國椰子粉撈海洛英 販毒集團7男女落網

再有販毒集團將毒品混入食品中運送到港，警方毒品調查科昨日（24日）瓦解一個販毒集團，並撿獲約41.4公斤懷疑海洛英，市值約港幣6,400萬。警方於行動中以涉嫌「販毒」及「洗黑錢」拘捕7名男女，目前正被拘留調查。

警方收到情報，得知近日有人將毒品海洛英混入一批食品，食品包括椰子粉、椰漿、茄汁、辣椒醬等，掩人耳目經由泰國以水路運送到港。該販毒集團過往已多次利用運送食品方法偷運毒品，警方過往曾拘捕販毒集團的成員，亦曾撿獲大量毒品。

警方毒品調查科警司鄒旺忠指，毒品調查科經過長時間深入調查及情報分析，掌握販毒集團主腦犯罪證據。昨日（24日）採取行動將販毒集團主腦及骨幹成員一網成擒，拘捕五男及兩女，當中包括販毒集團主腦夫婦，相信有黑社會背景，另外5名男女則為集團成員。

毒品調查科聯同財富調查組凍結販毒集團主腦夫婦超過港幣400萬元資產，48歲男主腦報稱無業及居住在公屋，惟警方調查所知他居住於何文田區過千尺的豪宅，以名車出入，生活奢華。他從來不會接觸毒品，於幕後控制集團成員販毒活動。

毒品調查科總督察葉秀蘭指，販毒集團昨日早上安排兩名貨車司機，將一批由泰國運抵香港，藏有海洛英的商品由元朗一個貨倉，運送至天水圍一個公屋單位。公屋單位內有兩名成員負責將毒品從食物包裝內取出，而集團主腦則在自己家中以多部手提電話操控集團成員。

直至昨日中午，警方見時機成熟便兵分多路採取行動，除了拘捕販毒集團主腦外，同時拘捕兩名運送毒品的司機，兩名負責看管及拆除毒品的成員，以及一名於現場負責把風的男子。而集團主腦妻子亦因協助處理販毒得益，被警方以「洗黑錢」罪名拘捕。經調查後，警方發現600多包椰子粉末內藏有海洛英，約41.4公斤市值約港幣6,400萬。

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