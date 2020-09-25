港版國安法｜實施至今28人被捕 議員轟港府殺鷄儆猴製造寒蟬效應

上水母子網售胡椒球槍一案，警方指其中被捕的23歲理大生懷疑宣揚港獨文宣，涉嫌同時觸犯「煽動他人分裂國家」罪，案件轉交警方國安處跟進。特首林鄭月娥曾聲稱港版國安法只針對極少數人，警務處處長鄧炳強亦力撐此法不會影響港人自由權利。然而，警方在這三個月以來，利用港版國安法拘捕多名港人，卻未見林鄭口中的「極少數犯罪分子」。

翻查資料，連帶今次被加控煽動分裂國家罪的理大生，國安法7月1日實施以來，至今已拘捕22男6女，包括壹傳媒創辦人黎智英、葵青區區議員周偉雄、「學生動源」前召集人鍾翰林、前香港眾志成員周庭等。

民主黨立法會議員林卓廷指，警方濫用國安法拘捕市民，指控多名市民涉嫌違反法例，目的旨在「殺鷄儆猴」，在社會上製造寒蟬效應，令港人往後因懼怕誤墮法網而不敢提出反對聲音。

林卓廷批評，政府未有為惡法劃下清晰界線，市民如今被蒙在鼓裡，難以明確知道惡法的界線「劃得幾闊」，包括哪種口號、唱歌等活動才是違法。他擔心市民或需要在負責處理「港版國安法」案件的法官宣判後，才得以清楚惡法的界線。

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