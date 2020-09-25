深水埗破非法釣魚機賭檔 拘八男女撿6部遊戲機

深水埗警區特別職務隊根據情報及經深入調查後，昨午約6時，突擊搜查深水埗褔華街96至100號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。

警方於單位內拘捕4男4女，當中一名42歲姓周本地女子涉嫌管理賭博場所被捕，其餘4男3女，年齡介乎25至53歲則涉嫌在賭博場所內賭博及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被捕，所有被捕人士正被扣查。

行動中，警方檢獲兩部釣魚機、4部射擊遊戲機、一部讀卡器、一批遊戲卡及約2千2百元賭款。

警方重申，根據香港法例一百四十八章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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