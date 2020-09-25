老千界小強｜黃皓恆近月遭連環追撃 警指屬金錢糾紛放生

「其實佢玩緊法律罅，令到差佬有機會唔做（告）佢，好似口罩咁樣，或者呢單咁樣，你迫到佢埋嚟，佢就會找（畀錢）啲，好似口罩初時咁，佢都搵住5萬蚊出嚟先，但其實佢可能呃咗成百萬。」今年7月初向黃皓恆租Tesla，但遭黃以各種藉口強行沒收按金的華Dee，最近連環狙撃黃皓恆，曾經設局約黃外出見面並報警，但警方指是金錢糾紛，將黃放行。

記者：林熊

為追回被無理沒收的按金，華Dee幾經艱辛，終聯絡到多名苦主，並設局引黃皓恆出來。「對唔住，我黃皓恆願意賠償畀鄺生一萬蚊交通損失，退回按金同租金2萬蚊。」7月底，黃皓恆終於被引出來，他在眾多苦主包圍下承諾稍後退錢，但眾苦主等了10多日，仍收不到退款。

華Dee於是再設局引黃出來，這次黃依時赴約時，發現上當後企圖逃走，但被各苦主合力制服，其間有人用膝壓黃頸部及報警，直至警員到場。惟警方經調查認為是金錢糾紛，建議各事主循小額錢債追討。

與黃多番交手的華Dee表示，黃一直在鑽法律罅，今年4月預訂口罩事件為例，苦主追上門時，黃會以幾萬元來打發苦主，其實他已騙了百多萬元。當警方追查時，黃用來行騙的公司可能已轉名或推卸責任到其他人身上，華Dee補充稱：「就算差人拉佢，佢親口同我講，我轉過幾個擔保就無事啦，仲好招積咁。」

對於今次用抗疫基金的名堂，華Dee認為黃每次設局都緊貼時事：「依家呢個抗疫基金，佢都係收手續費，名正言順，但有冇驗無人知，佢用網絡集腋成裘，分分鐘搵到一、二千人，每人收2、3百蚊，都可以搵幾十萬。」

「佢係會一路諗計，諗啲橋出來，點樣去呃人、呃錢。」對於黃次次得手，華Dee相信大部份苦主因怕麻煩不去追討，亦有人怕事，華Dee只好把「狙擊」黃的片段放上網，警剔他人。

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