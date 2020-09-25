瀝源邨奪命火｜死者37歲患抑鬱躁狂症 榮瑞樓今局部解封

瀝源邨榮瑞樓昨日發生奪命火警，導致1死5傷。大廈深夜時分陸續解封，居民先後返回清理及休息，但靠近火警單位的一段仍然封住，有警員看守，該處約6個住戶暫未能回家。

沙田警區(刑事)潘岳謙總督察在場表示，火警中送院的2男3女（70至90歲），包括男死者姓梁的94歲祖母，她是被物件掟傷；其餘則是走火期間不適的鄰居，分別姓簡73歲、姓張77歲、姓郭73歲及姓方73歲。男死者姓陳37歲，無業，有抑鬱及躁狂症紀錄，身上並無明顯傷痕，死因有待剖屍檢驗。現場發現有助燃劑，起火原因未明，有待進一步調查，列作屍體發現案，交由沙田重案組第一隊跟進。

潘續稱，死者昨日早上疑病發與母親口角，母親離開單位避開，留下死者及其嫲嫲在單位內。至下午3時許，死者再度失去理性，撿起一隻鑊擲向祖母腳部，祖母腳受傷自行離開單位到地下，其後街坊聽到單位傳出玻璃碎裂及敲擊木頭的聲音，未幾屋內冒煙起火，街坊在下午4時左右報警，消防員疏散300人並將火救熄，由於單位內水喉被火燒毀爆裂，出現水浸情況，警員將積水抽走進行調查。

現場消息稱，九旬祖母是瀝源邨老街坊，入住超過20年，6年前申請在內地的兒子來港團聚，兒子來港後約4年前申請妻子來港，最後死者於兩年前獲批抵港。死者早於8年前患有抑鬱及躁狂症，來港後有定期覆診。

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