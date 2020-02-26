老千界小強｜現身《蘋果》就多年來涉騙解畫 黃皓恆聲稱受幕後主腦主使

老千仔黃皓恆自2017年四度設局掠水，被《蘋果》連環踢爆後，仍死不悔改，上月再針對基層設抗疫基金局，苦主逾200人。黃得知掠水局爆煲，竟主動聯絡記者稱可就多年來涉騙解畫。訪問初期，他由衷道：「其實我淨係想將之前到依家，希望將啲嘢解釋得清清楚楚。」惟被質問逾一小時期間，他一直「遊花園」且多次口窒窒，最終搬出一名幕後主腦，指自己受人操控，並非事件策劃人。

記者：馮智敏

「即係其實第一次，17歲中學時，的確人哋係報咗警，但佢哋淨係會知道表面嗰浸，但佢唔知後面係點做。」黃皓恆抵達《蘋果》大樓後，即就三年前青總騙局解畫。當年只有17歲的他以香港青年總會行政總監名義，訛稱可為中學生運動員提供贊助費、比賽獎金及訓練課程等，惟在收取保證金及報名費後，取消活動且沒有退回按金，涉騙逾200萬元。3年已過，黃只堅稱：「我冇呃過。」

去年4月，黃向一間租車公司租用數輛Tesla，再以低於市價約3,000到5,000元的10,000月租，將機件有問題車輛「租上租」予客人，三名租車客向《蘋果》指黃騙取租金及訂金。黃一臉無奈解釋：「佢個按金當時扣係有原因嘅，就唔係得佢所講，特登整爛咗架車先扣。」黃續辯稱：「當時係得一個係咁，嗰個人其實已經係全數攞返。」

出租Tesla合約中，出租一方施信項目發展有限公司並沒註冊及商業登記，黃承認該公司沒有註冊，並試圖解釋，「呢間公司叫做啱啱出嚟，啱啱起步……」問到黃何以使用沒有註冊的公司簽合同，他一度語塞，無言以對，直至記者再問他是否行騙，黃表示：「ER......我覺得唔算。」並否認涉偽造文件。

今年初全城陷入口罩荒，黃即成立香港潤生細胞醫藥科技有限公司，聲稱能為市民訂購口罩，吸引逾300市民下訂後，卻遲遲不發貨，更有長者上門追貨不果，苦主們報警後，警方其後以欺騙手段取得財產罪拘捕黃。黃言之鑿鑿指有退款予客人，至於是否所有客人均獲退款，他支吾以對：「ER…...退到淨係三分一、四分一左右。」又指未退回的金額僅幾萬元。記者向潤生口罩關注組查詢退款情況，發言人直指黃說法不實，因關注組聯絡了30多苦主，均清一色指「未獲退款」。

當年青總騙局被揭發後，黃報案指受一名劉姓男子操控，惟3年過去，仍不見他口中的男子被捕，反而警方明言會保留控告黃的權利。今次多番追問逾一小時後下，黃又搬出一名幕後主腦，聲稱對方經營房地產及找換店，由潤生口罩事件、租車騙局至WeUnity掠水局均受他指示，自己僅打工出糧，「每個月得萬幾蚊。」

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！