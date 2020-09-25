母子藏械案｜被捕理大生熱愛wargame關心時事 八年前喪父友人讚侍母至孝

上水母子網售胡椒球槍一案，警方指其中被捕的23歲理大生懷疑宣揚港獨文宣，涉嫌同時觸犯「煽動他人分裂國家」罪，案件轉交警方國安處跟進。據知被捕的理工大學一年級男生姓呂，中學就讀馬鞍山直資男校德信中學。呂的友人透露，他性格活潑好動，是一名野戰(wargame)發燒友，因此結識不少同道中人。

翻查呂的fb帳號，發現他上載不少身穿wargame服的照片，他曾於2016年開立專頁，售賣度身訂造西裝，更在觀塘工廈開設門市，呂會充當模特兒當生招牌。根據呂過去的帖文，他熱愛旅行及關心時事，2014年曾參與罷課行動。

據悉，呂原與父母、胞姊生活，其父8年前病逝，由呂母獨力照顧一對子女，胞姊去年婚後已遷出。其友人指，呂為人孝順，中學就讀文科，熱愛歷史及文學，閒時愛看書，待人有禮，不好煙酒，對呂觸犯《國安法》大感驚訝。友人坦言，呂的家人對他被控「煽動他人分裂國家」感憂慮，「原本因為藏械罪搵咗律師，無啦啦話佢犯國安法，都唔知可以搵邊個幫。」

理大生在粉嶺欣盛苑住所被捕，記者今晚兩母子寓所拍門，惟無人回應。有街坊透露，母子在上址居住多年，但鮮有與鄰居交談，碰面也是點頭打招呼。亦有街坊稱，曾見一名男子出入，但近來已甚少見，不知道是否男戶主，平日也極少見兒子出入，「可能我返工撞唔啱時間」。街坊又謂，昨晨仍見有軍裝警員在母子的單位外駐守。街坊對於案件涉及國安法，大都表現忌諱稱，「政治嘅嘢費事講，唔會畀任何評論。」

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