尖嘴酒吧違限聚令拉4男女職員 帶走18名未成年酒客

政府放寬防疫措施，重開酒吧、卡拉OK等場地，但營業時間只可至午夜12時。警方今日在尖沙嘴棉登徑一間樓上吧，拘捕3男1女涉嫌違反預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例（第599F章）。

（星期五）凌晨約四時地點：尖沙咀棉登徑十三至十五號一樓上酒吧被捕人士：三名本地男子及一名本地女子，年齡介乎二十四至六十三歲事件簡述：警方今日（九月二十五日）

警方於凌晨約4時起，巡查尖沙嘴一帶的酒吧等餐飲處所，其間發現棉登徑13至15號一樓上酒吧仍未停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品，懷疑負責人及職員沒有嚴格遵從《規例》的限制。酒吧負責人及3名職員（24至63歲），涉嫌違反《規例》被捕，現正被扣留調查。

此外，人員發現該樓上酒吧內有18名未成年人士，包括8名男童及10名女童（14至17歲）。警方將他們帶回警署，並聯絡其監護人到場接回。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

酒吧、卡拉OK等場地自上周五重開，食肆堂食可營業至午夜12時，惟連日來也有餐飲業處所違反規例被票控，警方和食環署累計向餐飲業務處所發出近1,000宗檢控。第599F章規定包括酒吧不得有多於兩人同坐一桌，而食肆不得多於四人一桌，桌與桌之間至少要有1.5米距離或有效分隔等。

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