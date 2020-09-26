潘曉穎母親最後吶喊｜曉穎老師四出奔波 決心討回公道

陪同曉穎媽媽四出奔走的Mary，是曉穎的中學英文老師，Mary離開學校後應潘母的要求，替曉穎補習英語，亦師亦友，當得知曉穎在台灣遇害，她晴天霹靂，決心陪同曉穎媽媽討回公道：「我會話畀曉穎聽，有我陪住你媽咪」。

Mary教書約20年，曾在赤柱一間中學任教，認識了曉穎（英文名Erica），「曉穎係好活潑、好動，佢知道自己都係好叻嘅，自信心好高！」她表示，有一次，她染了一頭啡髮，曉穎看了問：「點解你條眉唔係啡色？」不久，曉穎掏腰包買來一盒能染眼眉的產品送給她，令她十分感動。

Mary又說，曉穎家境不俗，本來可以衣食無憂，但曉穎不喜歡向父母攤大手板，在一間大型快餐店做暑期工賺錢，「佢買嘢畀你都係用自己錢，比較慷慨。」

Mary替曉穎補習，考完公開試就甚少見面，與曉穎最後一次見面在她遇害前年幾前，當得知曉穎在台灣遇害，Mary感到非常震驚，從《蘋果動新聞》得知消息：「見到潘曉穎同陳同佳啲大頭相，呆咗一呆，我係唔夠膽相信自己對眼.....，唔覺得身邊人會有呢啲咁嘅遭遇！」

她解釋，一直以Erica稱呼曉穎，因不知她中文名叫做潘曉穎，Mary帶着手機給丈夫及家傭看，兩人都認得出曾經上來吃飯的曉穎就是新聞中的那個遇害女子，她馬上短訊給潘媽媽求證，潘媽媽當時在台灣處理身後事，向她證實愛女遇害消息。

對於陳同佳去年10月23日在港因洗黑錢罪刑滿出獄後曾表示願意赴台灣投案，至今仍遙遙無期，她坦言：「我覺得靠人去幫，陳同佳投案呢件事係唔會發生」，上月底，她完成合約離開學校，好想陪曉穎媽媽向前行，她對天上的曉穎承諾：「我會話畀你聽，曉穎，有我陪住你媽咪，你唔使驚，我唔係一個容易放棄嘅人，我講得出做得到。」她亦寄語陳同佳必須為自己的過失負責，「希望你自己做好你自己嘅嘢，唔係要人叫你，夠膽殺人就夠膽去受！」

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！