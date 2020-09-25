男子疑青荃橋跳海 途人見義勇為落水拯救

晚上7時許，一名男子在青衣城對出10米海面載浮載沉，一名男途人發現後大驚，立即抛水泡跳入海游向男子，更不斷呼叫，引來其他人協助報警。消防和警員到場之際，兩人已被附近船家救起，其中墮海男子清醒，被送往瑪嘉烈醫院治理。

警方經調查，確定男子24歲姓劉，於現場沒有撿獲遺書，初步調查相信他從青荃橋墮下，案件列企圖自殺處理。

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