瀝源邨奪命火｜九旬祖母疑被掟雞蛋赤腳落樓 街坊：佢話俾個孫打

沙田瀝源邨奪命火警翌日，街坊議論紛紛，其中首先發現死者祖母受傷，並協助她送院的一名老街坊稱，該名九旬祖母向她表示「俾個孫打」，腳踝受傷，頭髮有雞蛋殼，相當狼狽。

住榮瑞樓8樓的譚姑娘講述事發經過稱，昨日她外出回家，「見有個婆婆喺大堂，頭好似濕晒，隻腳又傷咗，得一隻拖鞋，坐咗喺度。」譚姑娘趨前了解，婆婆即向她表示被孫打傷，譚姑娘於是找保安員代為報警。

婆婆不停鬧，指被孫仔打，但因為聽不明白她的鄉下話，究竟是鑊還是鑊鏟也不肯定，但見她頭髮濕漉漉，並有雞蛋殼，估計婆婆正在煮食，孫仔拿起物品往她的頭部掟去。稍後有另一同鄉街坊出現，婆婆即叫對方代為致電女兒。

譚姑娘不認識死者一家，但聽其左鄰右里稱，單位間中傳出嗌交聲。婆婆上救護車後不久即發生火警，「救護車嚟到，抬咗佢上去，跟住啲人衝落嚟話火燭！」相隔15分鐘左右。「我去到另一邊，見到個女人爬咗出窗揮手（求救）。我同佢講『你唔好驚呀，唔好郁呀，消防就嚟喇』當時都唔知點算好。」

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