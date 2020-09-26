潘曉穎母親最後吶喊｜細訴愛女20年｜睇唔到佢大學畢業

「曉穎話大個咗做嘢，一定要買間好大好大嘅屋畀我哋， 請兩個工人服侍我哋，但宜家乜都冇啦」，潘媽媽結婚多年，一直沒有所出，在醫生朋友幫助下才誕下曉穎，得來不易，她形容愛女孝順、乖巧 、聰明，是一百分的乖女兒，「媽咪一定會幫你討回公道，否則死唔眼閉。」

潘媽媽與丈夫結婚數年，膝下猶虛，在醫生朋友幫助下才成功懷孕：「其間唔能夠出街，搭車坐的士，真係得來不易。」她表示，由於父親較忙，兩母女關係相對密切，小時候，潘媽媽會每晚講故事和唱歌哄她入睡。

曉穎喜歡去海洋公園，參觀鯊魚館及掟公仔，長大後愛去迪士尼樂園，潘媽媽表示，女兒有心事愛跟她分享：「放學傾吓計，講咁佢學校啲威水嘢。」

有一次，學校畢業禮，曉穎將會上台攞獎，父母想去觀禮卻沒門票，曉穎幾經辛苦才取得兩張門票，拿着獎項的曉穎，事後信心滿滿對父母說：「呢啲小兒科，大學仲加叻，可惜睇唔到佢大學畢業禮。」潘媽媽說時不禁流下眼淚。

她最難忘女兒的孝心，有一次，父親半夜手臂突然腫脹，曉穎縱使翌日要返學，也主動陪同父親看醫生，對她孝心深受感動，說到給女兒打個分，她直言是一百分。

潘媽媽又說，家中女兒的物件原封不動，日本裙和熊公仔等依舊放在房間內，因睹物思人，沒有一天不哭，「阿女係哋獨生女，寶貝女，為佢討回公道先可以撐到今日。」

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