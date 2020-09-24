老千界小強｜廿歲仔三度涉騙兩次被捕 《蘋果》再踢爆煞停武肺檢測掠水局

「靠政府不如靠自己。」一個自稱慈善組織以此為口號，於上月政府推全民檢測期間，在網上宣傳向基層派發3,000元抗疫基金，但錢未到手，申請人要先繳200元檢測費。《蘋果》追查發現，該組織主腦正是過去3年，被踢爆疑三度行騙、兩度被捕的老千青年黃皓恆，記者放蛇直擊基金局的行騙過程，即時聯絡涉案苦主，煞停該原本計劃速擸20萬元的掠水局。現時黃臨時租用的共享辦公室，仍遺留近百瓶申請者的唾液樣本，無人理會。《蘋果》連番狙擊下，黃親到本報大樓否認所有指控，聲稱背後有人主使，又指有市民已獲派基金，但無法提供證據。

記者：林熊 龔蕙芝 周子惇

自稱慈善組織的公司WeUnity，去年9月開設Facebook專頁，今年8月推出聲稱由3間企業資助的「援助基金」。申請者月入低於1.3萬元及已登記任何武肺檢測，即可獲基金；如未登記，可向該機構付費200元登記，完成檢測後可獲3,000元。計劃甫推出，已有網民猜測是否政府利用計劃為全民檢測「篤數」，或將個人資料「送中」。

記者調查機構背景後，發現原來WeUnity與《蘋果》之前兩度踢爆的老千局有關，主腦黃皓恆近一年分別以賣口罩、出租Tesla設局斂財，累計捲款過百萬元，7月的租車局遭揭發後，一個月後重施故技利用抗疫基金掠水。

記者放蛇直擊了解其最新佈局，與過去兩次騙局一樣，WeUnity以共享辦公室作門面，之前分別在灣仔、油塘，今次則選址觀塘工廈，申請者要在辦公室外的長枱與職員辦手續，一旦聲浪過大，職員會立即喝停：「細聲少少先。」似怕被其他租戶知道內情，過程中不見黃皓恆現身。

「申請任何資助呢，都要做個肺炎檢測先。」男職員向在場眾多申請者派發申請表，免費派口罩、罐頭食糧等，然後解釋申請流程：先填表，再預約檢測日期，職員會上門「派樽」，屆時收取200元檢測費，翌日收回唾液樣本，2周內會將3,000元匯入申請人的銀行戶口。

有在場市民質疑道：「點解要畀200蚊先？你扣返檢測費，畀2,800我哋咪得囉。」職員以另一部門負責為由解釋，又指檢測費已相對其他私人機構便宜，吸引多人即場登記。

離開辦公室後，記者追訪已登記的林小姐，她得知掠水局來由後，即答應與記者合作，計劃在「派樽」當天捕獲黃皓恆，惟最終黃及手下並未出現派樽。記者私下聯絡到WeUnity員工，得知他們亦被欠薪，終拆解到黃的掠水局全貌；同時，黃皓恆一方亦中途暫停派樽收錢，最終短期收到逾250人申請中，只有90多人付款200元，涉款僅萬多元。

WeUnity員工阿俊爆料，指7月經網上求職，8月20日正式在WeUnity返工，黃從沒露面，只經網上簽下僱傭合約，「（黃）佢話想有1千個（申請者），仲話份（檢測）報告可以畀人拎嚟過關用。」如1千人落沓，即20萬元袋袋平安。根據已報名名單，不少屬一屋多人申請，最多為一屋五人，涉及檢測費1,000元，估計黃選擇向一屋多人申請者優先派樽，故未有到林小姐家派樽。

最終黃未完成計劃即被踢爆，「每日都有（申請人）走上嚟問，點解仲未有（基金）。」阿俊與其他職員同遭欠薪，加上共享辦公室負責人通知欠租，他才確信受騙，「幫佢派樽嘅運輸都冇糧出。」現時辦公室一方拒絕開門，「但（辦公室）仲有94樽口水樽擺咗成個幾星期。」衞生成疑。

「好冇品囉，佢依家係呃啲師奶、公公婆婆錢。」阿俊之前更從黃口中得知他正計劃籌辦法律講座，向被發限聚令告票的市民提供法律意見，阿俊估計應為另一掠水技倆，他們已就欠薪報警，但不獲受理。

《蘋果》曾兩度揭穿黃皓恆的掠水局，今次聯絡他，他竟提出到蘋果日報大樓親自解畫，直言擔心在外受訪，會遭苦主包圍追討。有備而來的黃全程「遊花園」回應，面對質疑是卻不時支吾以對。

他堅稱WeUnity仍在運作，背後有企業贊助及與化驗所合作，但有保密協議，自己亦是出糧的員工，背後有「老闆」策劃。記者質疑慈善機構名單中無WeUnity，黃即口窒窒回應：「係屬於一個，會係一個……做慈善，我諗定位係一間公司……一間公司做慈善嘅嘢。」惟翻查公司註冊資料，WeUnity亦未有註冊。

對於為何不受理政府全民檢測，黃即時語塞不懂反應，重覆提問下，他才勉強答：「嗯……因為佢冇一個報告畀我哋睇到。」當問道為何辦公室仍存放90多個申請者的唾液樣本，他只頻說要「Check吓」，又拒絕與記者即時到辦公室查證。

訪問中，黃全程「遊花園」，欠薪當成與職員爭拗，又多次否認是老千，「（詐騙）就係我有樣嘢，我賣畀你，但係其實我一直從來冇擁有過，即係我收咗你錢，但我走咗。」另外他以智昇國際集團與職員簽約，合約上有智昇已離任董事劉芝茵以Director身份簽署，黃解釋，「佢離任董事啫，但佢仍然係呢間公司嘅Director，即係總監。」黃最後稱會再上《蘋果》受訪，但終爽約。

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