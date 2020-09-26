潘曉穎母親最後吶喊｜警告陳同佳｜10月23日是你的期限

嫌在台灣殺害女友潘曉穎的陳同佳因洗黑錢案刑滿出獄將近一年，當時他信誓旦旦稱會到台灣自首投案，如今出獄快將一年，仍未兌現承諾。潘曉穎的媽媽兩年來求助民建聯、求助林鄭、求助政府各部門均失望而回。無可奈何之下站出來，向兇手發出最後的吶喊﹕「陳同佳，若你尚有一絲人性，10月23日是你自首的最後限期。」無助的潘媽媽哭訴，她給了兇手足足一年的時間自省，若他有勇氣做個負責任的人，她甚至可考慮替他求情，但永遠不會原諒他。

10月23日剛好是陳同佳因洗黑錢案刑滿出獄一年日子，但一直未兌現承諾赴台自首，潘媽媽在接受蘋果日報專訪時表示，這是對陳同佳的呼籲，亦是作為受害者母親的最後吶喊，要求他在出獄時許下承諾的一周年前，赴台投案自首，承擔起責任。「你仲要拖啲乜嘢？10月23日前你一定要去，兌現承諾，因為全世界市民都聽住你講乜嘢，你話要自首，但一年喇，你做咗啲乜嘢？你每日瞓得著咩？你腦內冇畫面，點樣殺害我個女？你對得住我個女，對得住自己咩？」

過去兩年，潘媽媽一直避開傳媒，她表示當初深信政府可以為民請命，兩年多來曾寫超過10封信件予特首林鄭月娥以及政府多個部門，可是結果並非預期之內，無可奈何之下，她只能站出來，「自己唔係政治人，不懂政治，以為係可以真係幫到阿女，但到現在仲未可以幫阿女討回公道，陳同佳仍未赴台」。

潘媽媽說，當初在朋友介紹下，找民建聯以尋求協助，而民建聯的李慧琼及周浩鼎，亦曾在去年初偕潘媽媽一起舉行支持修例記者會，可是潘媽媽坦言，自去年中開始，相關人士雖然回覆說會跟進，但再沒有什麼實質行動。

面對公眾面對傳媒，再次億述女兒如何被殺害、行埋喼藏屍、棄屍荒野等等的畫面及認屍過程，潘媽媽頂著無比壓力，可是每一次談到女兒遭遇，眼淚都會再一次決堤，「阿女當時一定好無助、好恐懼，幾耐先斷氣呀，你有冇認過自己做咗啲乜嘢呀？你每日都有覺好瞓，你係咪人嚟？」

這幾天，她用了不同方法，呼籲陳同佳堂堂正正站出來，為自己錯失承擔責任，盡快兌現承諾，赴台投案，可是陳同佳自去年10月23日出獄後，就未有再公開露面及發表言論，一直有份協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，日前回覆傳媒查詢時驚爆陳仍然在「安全屋」，潘媽媽嗚咽表示，自愛女離世後，她患上抑鬱症，晚晚需服用兩種安眠藥才能入睡，但陳同佳卻每晚高床暖枕，她誓要排除萬難為她爭取公義，「陳同佳你每一晚都瞓得著咩？你親手殺死阿女，阿女喺無助同受痛苦係冇人幫到佢…你有冇人性？我每晚都聽見阿女喺度求助，但冇人可以幫到佢！」

一直視愛女是掌上明珠，心肝寶貝的潘媽媽，曾經想過自殺，可是她認為作為父母，餘生最大責任就是為女兒討回公道，她說現階段難以評估陳同佳赴台自首成數，但無論如何都努力不懈繼續爭取，如下月23日前他仍無表態，不排除會有更多行動，例如是希望公眾聯署，以公眾壓力令陳同佳自首。

目前台灣法律仍然有死刑刑罪，謀殺仍然有機會判處死刑，潘媽媽被問及一旦陳同佳赴台受審，判處何種刑責，才能令她做到林鄭口中的「釋懷」？她表示判刑乃法官責任，目前只望陳同佳仍存有一絲人性做個負責任的人，「你知唔知佢死前係幾痛苦？處於無助及驚恐之中，係畀你任何結局都痛苦多幾千萬倍呀？如果佢過去，我哋可能考慮幫佢求情，但永遠唔會原諒佢。」

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