大嶼山海面疑似走私船被撞沉 4人驚險墮海

大嶼山港珠澳大橋對開水域，發生懷疑涉及黑幫走私活動的撞船意外。一艘快艇懷疑被圍攻，嘗試突圍時更被撞翻，船上4人全部墮海，驚險萬分。生死一線，幸最後全部獲救。

讀者陳先生不時在上述水域活動，他指本周四（24日）下午3時左右，目擊多艘快艇在海面追逐，其間有內地快艇撞翻本港快艇，多人墮海受傷。有指事件涉及黑幫走私活動，更懷疑是「黑吃黑」釀成的意外。

《蘋果》向警方查詢，獲回覆稱，本周四下午3時12分，有市民報案指港珠澳大橋對開海面有多艘快艇高速航行，懷疑進行走私活動。水警到場發現約10艘快艇包圍着中間一艘快艇。其間該快艇嘗試突圍，但被其他船追撞，結果翻沉，船上4名男子墮海。

水警輪先後將4人救起，惟其他快艇乘機高速逃去。4名墮海男子年齡介乎31至39歲，全部有本港身份證，其中2人受傷送瑪嘉烈醫院治理，另外2人返水警基地協助調查。

他們乘坐的快艇，約2米長1米闊，船尾兩部弦外機都被撞爛，船上的座位和兩邊扶手欄杆也告損毀，全身向右傾側。

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