村民擒獲疑似褻衣賊 警搜身起出毒品

葵涌油麻磡村，凌晨1時許，一名男子進入村內四處徘徊遊蕩，由於村內曾發生多宗偷女性內衣褲事件，居民加裝多部閉路電視，數名村民發現後準備上前查問，男子發現村民後拔足逃跑，但終被村民截停，其間雙方曾發生糾纏，男子手部擦傷，警員接報到場調查，男子身上並無內衣褲，但搜出少量毒品及冰壺，他經救護員敷治後拒絕送院，涉嫌遊蕩及藏有毒品被捕帶署調查。

居民表示，油麻磡村近年掛於屋外的女性內衣，經常被人偷去 ，居民於是在屋外裝上閉路電視 ，可防止罪案發生，亦希望能緝捕偷内衣的狂徒，在2018年6月、2019年7月，及今年8月，分別拍到同一名男子在村内偷竊女性內衣及兒童內衣褲 ，但每次都未能成功緝拿該內衣竊賊。

至今日凌晨，一名村民透過家中閉路電視，目擊一名疑似偷內衣賊的男子於屋外徘徊，於是不動聲色尾隨跟蹤，並通知同村村民協助，男子發覺有村民出現，立即拔足狂奔 ，多名村民追截約 100米，成功將男子截停，男子向村民求饒稱身上「有嘢 」，相信是指身上藏有的毒品，當時村民亦拿出早前拍下偷內衣的的閉路電視片段與男子對質，其間有人亦承認早前的內衣失竊事件是其所為，但偷來的內衣早已棄掉。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！