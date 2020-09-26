潘曉穎母親最後吶喊｜喝駡陳同佳｜禽獸不如 冷血殘忍

「好後悔冇棒打鴛鴦，同埋後悔點解畀佢（曉穎）去旅行。」潘媽媽曾在住所附近，撞見女兒跟陳同佳在一起，因陳行為閃縮，對他印象不好，曾勸女兒不要來往，可惜曉穎一意孤行，最終賠上寶貴性命。

三年前，曉穎跟陳同佳拍拖時，曾WhatsApp陳的照片給媽媽，潘媽媽覺得陳樣子不夠端正，沒有好感。其後，潘媽媽經過樓下公園，又發現曉穎與陳同佳拍拖，當時陳表現閃縮，沒有打招呼：「返到屋企同佢（曉穎）講，唔好再同呢個男仔來往，勸佢識啲堂堂正正，五官端正男仔。」

她表示，女兒明知父母反對，前年跟陳同佳去台灣，謊稱與同學去旅行，這段日子，兩母女透過家庭群組保持聯絡，因臨近農曆新年，曾催促曉穎回港過節，參加家族聚會，結果18年2月17日，女兒最後的回覆是：「冇飛機，趕唔切返嚟。」潘媽媽質疑當時女兒已遇害，這句話是別人冒充的。

潘媽媽永遠不會忘記收到女兒死訊一刻，當時她獲通知到本港一間警署協助調查，女警告知曉穎在台灣被殺，兇手陳同佳正在房間錄取口供，她當場崩潰哭叫:「點解要殺我個女，我得一個女，你點解要咁做？」

其後，她到台灣處理身後事，到女兒被棄屍荒野路祭，見到有野狗出沒，環境骯髒，蒼蠅昆蟲亂飛：「諗起你個女點樣畀啲野狗嘶咬，覺得好殘忍，呢個場面引起我創傷後遺症。」另一至死不忘的畫面是陳同佳拖篋棄屍一幕，她以非筆墨來形容那種心痛：「原來入面個嗰係你個女。」

潘媽媽形容陳同佳「禽獸不如，好殘忍冷血 」，一手摧殘她的大好家庭，質問他「有冇良知？」事過兩年多，陳同佳三個字依然是一把利刃，插得她內心極痛：「好後悔冇棒打鴛鴦，同埋後悔點解畀佢去旅行，如果佢唔去旅行，唔會畀人殺死 ，棄屍荒野。」

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