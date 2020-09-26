電騙停不了｜男子被「內地官員」行騙 痛失700萬

電話騙案如出一轍，但仍然有市民上當。一名男子，誤信「內地官員」來電，結果損失700萬元，警方將於稍後交代案情。

警方建議：

內地執法人員絕不會透過電話及網上要求市民交出個人帳戶的網上理財或提款機密碼，或交出款項以證清白，亦不會在網上發布通緝令；

如遇到有人自稱執法部門人員或其他機構職員，以不同理由指示市民交出個人資料及財產，應該主動查證及再三向相關機構核實來電者的身份；

切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方；

切勿交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼；

若來電者稱已脅持子女、親戚或朋友，請即報警；

切勿輕信騙徒的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友求證；

切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字；

提醒身邊長者上述防騙信息，特別是一些較少閱報及看電視的長者。

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