儼如陳同佳發言人過去1年狂耍太極 管浩鳴指本周會轉達傳媒「拍片回應」要求

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的陳同佳，去年10月23日因洗黑錢罪名刑滿在赤柱監獄出獄時，他曾在聖公會教省秘書長管浩鳴的陪同下，公開向記者90度鞠躬，指「同曉穎嘅家人講聲對唔住」，又自承做了無可挽救嘅錯事，故「願意為自己犯下錯事自首，返台灣服刑受審」。當時他在鏡頭前態度誠懇，未料自首承諾卻「得個講字」，自他出獄及入住警方安全屋後，近一年來一直無影無蹤，只餘下管浩鳴不斷以儼如陳同佳發言的身份，多次回應傳媒。但管的發言疑屬「耍太極」，從未作出具體承諾例如陳同佳何時會赴台。潘曉穎家人的耐性遂到達了極限，過去1周即三度受訪或發出公開信，狠批陳赴台無期，要求他守諾盡快往台灣自首。

面對潘家連番質問陳何時赴台，管浩鳴於9月23日及今日（9月26日）曾兩度回覆記者，指他本周內將會見陳同佳，「等我和同佳（及家人）見面後再回覆各位。」不過加入了由管浩鳴開設的「陳同佳案資訊WhatsApp群組」的部份記者，耐性疑同樣已到達極限，故不止一名記者近日已提出不同的要求，包括請求管浩鳴召開記者會讓陳同佳親自回應外間的質疑，或是把陳同佳加入上述WhatsApp群組內，又或是請陳同佳「拍片」交代及回應外界的質疑。

對於這些要求，管浩鳴今日（9月26日）WhatsaApp回應指，會把傳媒希望陳同佳「拍片講情況及自己的意願」一事，轉達給陳同佳知道，但究竟陳同佳會否回應以及何時會回應，一切仍是未知數。 令傳媒耐性耗盡的原因，是緣於去年10月23日陳同佳出獄及入住地點不詳的警方安全屋後，陳便從未再就外界以及潘家的質疑親自作出過任何的回應，管浩鳴亦從未發佈過任何陳同佳的錄音或錄影片段。故究竟陳同佳心裏怎樣想？他是否仍然願意去台灣？遲遲未去台灣的原因會否是擔心死刑？大眾均無法從他口中得到確定。

事實上，今年6月22日當《蘋果日報》網站刊出陳同佳父親訪問，指他再次就潘曉穎之死道歉，指兒子「（陳同佳）佢做錯事，承擔責任，係天經地義時」，不單得不到外界同情，反而帶來反效果。理由是陳同佳始終赴台無期，外界質疑赴台自首一說只是謊言。

管浩鳴牧師過去一年則多次代表陳同佳或自己回應，例如「陳同佳暫時未有（赴台自首）時間表，一切待疫情紓緩再作安排」 、「在疫情緩和之我可去台灣安排同佳自首事情」、「等兩地可以通關係後，我會去台灣與律師商討有關回台自首安排」，但這些回應太流於空泛，故即使管浩鳴強調陳同佳「由一開始都沒有想逃避去面對這件事」，又指「相信上天一定會為這件事劃上句號」，也難以獲得潘家又或是普通市民的信任。

究竟陳同佳會否答應在某限期之前赴台自首，仍有待管浩鳴本周見陳之後才有望得悉端倪。外界暫時唯一可以肯定的，是自陳同佳出獄後，他過去一年一直住在由警方安排及保護的神秘「安全屋」內，食宿費料全免，賬單由納稅人支付。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！