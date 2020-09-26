鄉音藍絲闖港大校園 撕連儂牆自稱「無大檯無錢攞」

港大學生會表示，晚上7時許，有大批不明人士闖入港大校園範圍內，撕毀三幅連儂牆，又推到學生會旗幟，其後離去。港大學生會稱將作進一步行動，以示譴責。

根據網上片段顯示，這批不明人士大多是中年男女，他們一邊搗亂，一邊高呼「我哋清理香港啲垃圾！清潔香港！」，其間夾雜大量粗言穢語，得手後往港大港鐵站方向揚長而去，當時有多名港大保安在場，他們任由這批人離去，沒有阻止。

另外有自稱是「香江同心會」的藍絲專頁上載影片，「炫耀」自己清拆連儂牆的「戰績」。片段所見，清拆文宣的不明人士至少有10人，他們趁現場沒有保安，快速撕毀連儂牆，其間拍攝片段的女性語帶鄉音，自稱是「無大檯、無機構、無錢攞」，更指出其行為是「我哋依家喺度清潔香港大學，我哋咁做係因為我哋唔希望自己嘅仔女喺咁唔乾淨嘅大學入面讀書」。

《蘋果》正向港大查詢，等候回覆。

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