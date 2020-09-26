車cam直擊｜寶馬男亮紅藍警告燈教訓切線司機 被質疑冒認警車

究竟係真警車，抑或是假扮警車？網上昨日起熱傳兩條車CAM影片，顯示早前在大圍沙田圍路，一輛車牌「FU」字頭的寶馬房車，男司機疑不滿另一私家車司機突然切線，寶馬男「超車」越過對方後，在附近一條支路突然亮起與警車類似的「紅藍色警告燈」，逼令切線私家車停下。穿便服及沒穿反光衣的寶馬男隨即下車指罵對方，影片引來網民熱議。

留言者紛紛質疑，究竟涉事寶馬房車是否真的警車或特權車、寶馬司機又是否便衣警或休班警？不少網民認為事件有兩可能性，其一是寶馬一方有人故意有紅藍燈「扮警車」 甚至有冒警之嫌；其二是駕駛寶馬的確是警員或休班警，但沒穿反光衣的他在公路上突然截停其他車輛及下車的做法亦甚為危險，故市民希望警方跟進調查事件真相。

綜合網上熱傳消息及兩條車CAM影片，事發於近日，地點是大圍沙田圍路近威院的南行線，當時寶馬房車(FU字頭車牌)行左二線，車CAM所在私家車行左三線，另一輛私家(WL字頭)則行最左線。此時WL私家車欲切線到左二線，寶馬房車見狀收慢，讓WL私家車切線，但此時左三線的私家車疑見「機不可失」，趁此機會亦切線到左二線，變相「打尖」爬了寶馬房車的頭。 「被打尖」的寶馬車主見狀疑極度不滿，隨即加油衝往前方，並左轉入通往沙田路的一條支路，碰巧有車CAM的私家車此時亦左轉入這條支路。此時寶馬房車車尾擋風玻璃突然亮起與警車類似的「紅藍警告燈」，以「左紅右藍」的方式不斷閃動，並在馬路前方停了車，其「動作」與警方隱形戰車執法及截停其他車輛的做法相近。

有車CAM的私家車司機疑不肯定寶馬是否警方隱形戰車，此時感到猶豫，一度停了車，但隨即又想開車離開。但此時穿便服包括淺色上衣及白短褲的寶馬司機突然下車，阻止有車CAM的私家車離開，該寶馬司機身上未見掛有警察委任證，他隨即「手指指」，似是指罵及迫令有車CAM私家車後退及泊回路邊，車CAM片段至此結束。 兩段短片惹來網民爭議涉事寶馬房車究竟是否警方隱形戰車又或是警員自己的私家車，若兩者皆非，普通私家車擅自在車尾玻璃安裝與警車類似的紅藍色閃燈，令人關注會否違規或違法，因市民覺得此舉有「扮警車」甚至冒警的嫌疑，促警方跟進。

但有心水清的網民則指出，據以往親身經歷或網上所見相片，真正隱形戰車的車尾警告燈，應該是「左藍右紅」，而且另有額外指示燈令人分辨到是警車，與今次寶馬車尾玻璃的「左紅右藍」警告燈剛好掉轉。另有網民則指出，為了讓市民能確認到執法的是否隱形戰車及確保警員及道路使用者的安全，隱形戰車坐在車頭乘客位的領航員通常會穿上警方制服反光衣，以茲識別。

大律師陸偉雄則指，從表面來看，若私家車即使裝上類似警車的「紅藍閃燈」並啟動有關閃燈，也難以此去批評涉事私家車及其司機是「冒認警車」或冒警，因這些閃燈並非只有警方能使用。故是否有人冒警，關鍵在於涉事私家車是否有人曾口頭聲稱自己是警員。

陸偉雄提醒，若在公路被可疑車輛截停，對方車輛未有穿警服的人下車前來要求搜車或搜人，駕駛者有權要求對方出示警察委任證證明身份，又或是致電警署查詢可疑車輛究竟是否執勤中的警車。

另一方面，涉事寶馬房車車牌是「FU」字頭，而「FU」或「FV」字頭的車牌以往多數是由運輸署分配給內地大企業的「非商用車」或是內地黨政機構直屬部門的公務車在港使用，這香港車牌令這些車可「由內地南下駛來本港」時使用。故究竟涉事寶馬房車是否有特別的「來頭」，亦令人關注。

記者在網上則發現，涉事寶馬使用的FU車牌，是去年12月在運輸署傳統車牌拍賣會上，被人以2,000元投得。

就今次的爭議，《蘋果》正向警方查詢。

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