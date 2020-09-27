藍絲闖港大撕連儂牆保安冇阻止 校方迄今未報案 市民：冇可能咁樣做法

十多名操鄉音的藍絲大媽昨晚闖入港大校園，撕毀4幅連儂牆，又推到學生會旗幟，其間有同行人士拍片，聲稱「唔希望自己嘅仔女喺咁唔乾淨嘅大學入面讀書」而出手，之後又闖入學生會大樓撕走玻璃門上的文宣。各人「逞兇」後竟往港大港鐵站方向施施然離去，當時有多名港大保安在場，對該班涉嫌刑毀的行兇者未有出手攔截，眼巴巴「目送」他們離開。據悉，港大未有就事件報警，僅發聲明表示不排除向涉事人士追究責任。今晨《蘋果》到場採訪，至少2名保安在港大港鐵站出口位置「站崗」，他們對《蘋果》記者的態度，顯然不及對待涉破壞港大設施的「大媽」般「寬容」，不但大聲喝止記者採訪，有保安更拍打記者手部，態度惡劣。

其間記者要求與該批保安的上司理論，但等了約20分鐘仍未見人。其間記者採訪了市民陳先生，他指居於港大附近，亦曾在港大就讀課程，昨晚從網上新聞獲知有人闖入港大破壞連儂牆，感到「冇可能咁樣做法」。「呢度係港大物業管理嘅地方，唔理係破壞連儂牆，或其他嘢都好，點解我哋嘅保安唔做任何嘢？好彩港大發聲明話保留追究責任，但呢度有咁多cctv，保安見到佢哋（破壞者）都畀佢哋走，咁樣走法，冇可能咁樣做法！我有打過港大問係邊間保安公司，想問吓保安公司點解容許啲人離開。」

陳先生住在附近，今日專程過來了解事件，「我覺得港大有責任向保安公司了解呢件事處理方法，佢哋入得嚟，攪亂港大嘅嘢，點處理，點保障？」陳先生坦言：「呢度係港大物管，連儂牆不是重點，重點係有一班人入嚟香港大學，攪港大任何的facility，香港人憤怒過去好耐，我係想知情況點解容讓啲人離開。港大應該要睇返cctv，有record，我都想知而家唔知使唔使登記（入大學）。」

港大昨晚回覆查詢時，指昨晚約7時，有三十多人從地鐵站走到大學街，撕除一批海報，當大學增援保安到場時，他們陸續離開。對於同類破壞行徑屢次在校園發生，校方深表遺憾，強調任何組織或人士都不應擅自破壞校園設施及陳設物。校方正檢視事件及校園管理和保安措施，並且不排除向涉事人士追究責任。據了解，港大目前暫未有報警求助。

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