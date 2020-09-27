路障查車｜26歲學神超速 17司機吹波超標

昨日凌晨（26日），警方九龍東總區及新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員，分別於區內進行打擊酒後駕駛、藥後駕駛及超速駕駛的執法行動。

九龍東總區警員於九龍灣及觀塘區巡邏時發現涉事車輛行車有異，逐要求司機進行酒精呼氣測試，其中4名年齡介乎28至56歲本地男子未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。此外，一名26歲持學習駕駛執照的本地男電單車司機，涉嫌「超速駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「違反學習駕駛執照的條件」及「沒有有效駕駛執照」被捕，現時已獲准保釋侯查，須於10月下旬向警方報到。

另外，新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員一連兩日，（26日及27日）凌晨在區內進行大規模打擊酒後及藥後駕駛行動，行動現已結束。行動中人員共要求786名司機進行酒精呼氣測試，其中7名年齡介乎28至51歲男子、兩名30至32歲非華裔男子及3名介乎37至48歲女子，共13司機均未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。另外，一名57歲男子涉嫌拒絕提供呼氣及血液樣本被捕。各人已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。

其中，(26日)警方在青沙公路近海麗邨設置路障期間，發現一輛可疑私家車突然於路障前停車，車上男司機將一個煙盒扔出車外及試圖倒車逃走，警員於是立即上前截停該車並制服該名司機。警方經調查後發現該煙盒內，有20包懷疑霹靂可卡因，共重約15克，市值約5萬5千元，警方同時於車上搜獲約港幣6萬元現金。該名24歲男司機同時未能通過識認藥物影響觀測，他涉嫌「販毒」、「在藥物影響下駕駛」及「駕駛時沒有攜帶駕駛執照」被捕，目前現正被扣留作進一步調查。

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