藍絲闖港大｜「香江同心會」搗亂港大 藍絲斥犯法：相信警察會公平執法

昨晚（26日）7時許，一批中年男女自稱要「清理香港啲垃圾」，突然闖入港大校園破壞大學內的連儂牆，香港大學發言人表示對校園內發生破壞行徑深表遺憾，強調任何組織或人士都不應擅自破壞校園設施及陳設物。而港大學生會則表示將會作進一步行動以示譴責。據了解，該批「破壞王」為 Facebook群組「香江同心會」的成員，他們自稱「愛國愛港」，成員大多操鄉音。

《蘋果》翻查該Facebook群組，發現群組於今年2月24日建立，一度命名為「香港同心會」，其後於同日又改名為「香江同心會」。現時群組有逾2500名成員，而管理該群組的帳戶則多達14個，他們均自稱「義工」，惟記者發現大部份帳號均為「假AC」，並沒有真實個人資料及相片，整個帳戶都在分享各個藍絲陣營的帖文。

不過，部份帳戶則有頭像，當中亦有人張貼「香江同心會」出席活動的照片，包括迎接「國家隊檢測人員」，以及為市民登記做全民檢測的街站。有部份帳戶更分享民建聯代表參選立法會的廣告帖文，相信同心會的「義工」為民建聯「粉絲」。

對於昨日闖入港大校園一事，有群組成員張貼眾人「行兇」過程片段，相信對暴力行為感到非常滿意。片段有500多人讚好，當中有大量網民留言，對「香江同心會」組織自發行動讚口不絕。有瘋狂「讚好」民建聯議員的群組成員，更直斥港大校長縱容學生，認為他只顧「出糧」，「校長唔知做乜X嘢，大學教出班垃圾」。有網民更高呼「支持拆大學！全面封殺言論自由！大學需要唱國歌」。

不過當中亦有自稱「和平藍絲」認為片中行為始終犯法，「不希望見到，那麼跟小黃人的行為無異！」他又指，相信警方會對事件公平執法。更有人認為該批中年男女是「黃絲」假扮用作「嫁禍」藍絲，原因是「藍絲唔熟悉電腦」，故不懂如何遮蓋片中人樣貌。

網上流傳兩段片段，昨晚（26日）7時許一批愛國中年男女進入港大搗亂，當中有人自稱「我哋冇大檯（大台）、冇機構、冇錢攞」，港大內有人目擊過程，並斥責他們的行為，但有份參與的中年女子則以粗口回應指控，而在場6名穿西裝的保安亦未有制止或阻攔該批人士破壞，事件引起各界爭議，有人認為校內保安未有盡責保護校園。

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