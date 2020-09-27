藍絲闖港大｜周二將重建連儂牆 學生會會長轟保安冇盡責

30多名藍絲昨晚聲稱「唔希望自己嘅仔女喺咁唔乾淨嘅大學入面讀書」而闖入港大撕毀連儂牆，港大學生會會長葉芷琳對事件感到極度憤怒，直斥該批藍絲闖入校園後向學生惡言相向，又撕毀校園的財產，同時亦在fb 上載自己撕毀連儂牆的片段，張揚自己的行為，實屬過份，並予以強烈遣責，希望日後可收集更多的片段及閉路電視片段，以調查整個事發經過，並了解誰是策劃人，之後作出相關的法律行動。

她透露今次並非首次有外來人闖入校園撕連儂牆，2個多月前亦有人撕毀連儂牆，當時保安增援而至，但行兇者早已逃去無蹤。當時他已向保安部協商及面談，對方亦表示：「會盡力改善」，惟經過數月仍發生同樣事情，保安仍未盡忠職守，保護學生及學校的財產，甚至對藍絲闖入港大撕毀連儂牆事件坐視不理予，對此表示遺憾。

葉同學續指事發差不多一天，校方仍未向學生交代事件，希望校方及保安部能夠盡快公開回應事件，追究闖入校園隨意毀壞學生財產的藍絲，「校方嘅處理方法繼續係咁，覺得唔係好夠，希望校方改善保安確保學生喺校園嘅安全，追究闖入校園隨意毀壞學生財產嘅人」。對於校方未有就事件報警，她則以學生會的立場而言，不希望以報警處理今次事件，因擔心警方進入校園調查時擾亂學生，若校方堅持報警，希望校方能事先與學生會進行協商。

據葉同學所知，港大去年為增聘保安而使用額外撥款，當時學生會曾向校方查詢事件，對方當時表示因去年反修例運動，校方擔心學生的安全而聘請保安，但經過上次及今次事件，學生會發現保安未能發揮其作用，阻攔外來人破壞及保護學生的行為，「完全唔理解校方點解要用咁大筆錢去請啲做唔到嘢嘅保安」。

訪問期間，葉同學與記者重返被破壞的連儂牆，她指藍絲昨日撕毀文宣時，亦將港大學生會旗幟拆下，直到今日旗幟才被學生會成員執起，重新掛回。她指港大學生會將於周二（29日）下午重建連儂牆，希望屆時有更多同學可以參與。

不少學生直斥藍絲闖入港大撕毀連儂牆，就讀工程系的張同學指見到連儂牆被破壞感到憤怒，「HKU請咁多保安，但原來係袖手旁觀，原來係冇言論自由，原來一間大學已經唔係畀學生發表意見嘅地方！」，而就讀法律及文學系的M同學則認為連儂牆是讓同學發表意見的地方，「有唔同意見可以再貼上去，但唔係撕爛，大家都應該尊重言論自由。」

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