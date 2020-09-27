女子大廟灣「綑邊」行山 攀爬繩索斷裂墮坡

早上10時11分，警方接報指清水灣大廟灣附近有人墮坡，救援人員隨即趕到現場，將中年女子救起，政府飛行服務隊派出直升機，將女事主送往東區醫院治理，她送院時清醒，一度以手掩蓋面部。警方於現場調查事件。

現場消息指，該名中年女子與朋友一行7人，4男3女打算前往位於海岸邊的鷹咀石，以「綑邊」方式沿着海邊岩岸行走，其中一段路程有繩索協助行山人士向下攀石，同行友人全數完成攀爬，中年女子則殿後，豈料攀爬期間繩索突然斷裂，女子隨即墮下山坡，手腳被石頭擦傷，幸未有墮海。女子獲救後，同行友人亦選擇放棄前往鷹咀石，步行返馬路離開現場。

據了解，他們有部份同行人士為首次行走該路線，而大廟灣前往鷹咀石的路線雖然屬於「入門綑邊」，但該路線亦需要一定的行山經驗。因為「綑邊」活動體能要求高，路線中涉及攀爬，故屬高危活動。過往亦有人因「綑邊」發生意外，是次他們計劃前往的鷹咀石位於海岸邊，不少人都會攀爬到「鷹頭」拍照打卡。

由於「綑邊」活動需要攀爬，故行山者需要有一定體力，而且最好帶備手套並穿着行山鞋，故該路線並不適宜新手。行山人士亦應避免人流過多的時間，同時留意潮汐，避免行走已沾濕的石頭。

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