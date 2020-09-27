不顧而去｜警方拖足13日終肯拖車驗 帶走可疑小巴司機助查　

｜兩周前在藍田車禍中嚴重骨折的李師傅，目前仍留醫治療，但家屬一直質疑警方未有在意外後即時拖走電單車，檢驗殘留在車身油漆，恐有關證據隨時間失去，家屬鍥而不捨及經《蘋果》的追問下，警方在車禍13日後，昨日（26日）終聯絡事主家屬，將肇事電單車拖往汽車扣留中心檢驗，同時拖走可疑的專線小巴及帶走有關小巴司機助查，事主家屬不滿在車禍發生13日後，警方始有所行動，「講真，有輿論壓力，唔可以唔做嘢，如果唔係搵你哋（蘋果）幫手，（警方）唔知幾時先肯查！」

李師傅兒子今晨對《蘋果》表示，他在上周三、四曾欲聯絡交通意外調查組不果，他遂在警署留下資料，指懷疑一部車頭留有花痕的小巴有可疑，其後他接受《蘋果》訪問，《蘋果》隨即在上周五向警方查詢有關意外的調查進度後，昨日（26日）警方便聯絡他，表示要將其父親當日駕駛的電單車拖往汽車扣留中心檢驗。

李先生說：「警方仲話搵咗有關小巴司機錄口供，小巴司機當然唔認嗰日有揸。」目前警方會將電單車及小巴的油漆痕迹作配對，cctv則仍未搵到。對於家屬質疑「hea查」」，警員昨對李先生說：「我哋唔係唔做，其實我哋做咗好多嘢！」

李生坦言幸得《蘋果》追問警方，「佢哋（警方）有輿論壓力，唔可以唔做嘢，先肯勾走架車，講真，如果唔係搵《蘋果》幫手，警方都唔知幾時先肯查！」他說連日來在區內奔走找線索，有好心市民提醒話見過有小巴好可疑，他們亦將有關資料交予警方，「呢件意外可能雙方都有責任，但對方唔好不顧而去囉！」

車禍於本月13日發生，受傷的64歲李師傅仍留醫，有機會永久傷殘甚至要截肢，李的兒子坦言事件令父親身心受創，「最慘不只呢一刻受皮肉之痛，而係將來的後續、生活，各方面的配套，親友的憂傷等，講梗唔係一、兩年的事，而係長期甚至十年的事，呢啲先係最痛！」

《蘋果》正向警方查詢事件調查進度，包括有否拘捕涉案人士。

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