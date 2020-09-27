藍絲闖港大｜曾傳港大每月斥百萬聘外籍保安 惟今保護不力惹質疑

藍絲大媽昨日闖入港大範圍撕毀連儂牆，而當時在場的數名外籍保安未有出手攔截，引起各界質疑，甚至直斥港大以昂貴資金聘請保安，竟然縱容藍絲拆毀連儂牆。據了解，抗爭者自去年11月發起連續多天的「黎明行動」，多間大學校園成為據點，警方為驅趕抗爭者引致雙方衝突不斷，校園變得滿目瘡痍，其中港大於連日衝突之後，向教職員和學生發信，稱為了保護學生及教職員安全，將會加強保安措施。港大校園隨即出現大量外型健碩，並身穿西裝的非華裔保安員，限制師生於校園各處出入。

據悉，去年港大聘請該批外籍保安已花費不少，更有傳每月花逾百萬，惟抗爭運動因應疫情暫緩下來，港大駐守校園的外籍保安仍未有撤走。

對於該批中年藍絲昨晚搗亂校園事件，港大稱就事件表示遺憾，又指不排除向涉事人士追究責任，惟校方至今仍未就事件報警。

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