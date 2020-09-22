不顧而去｜警調查近2周仍嘆慢板 未有檢驗電單車可疑車漆 CCTV證據恐湮滅

「你（警方）要拖到幾時先去理呢？一般嘅CCTV錄像片段，只得 14天保存期」。意外中李電單車司機不幸被不顧而去的重型車撞至左腳重創，李家不滿警方調查馬虎，態度輕挑。案發近兩星期，疑沾有肇事重型車車身漆油的重要證據的傷者電單車，竟仍未獲警方送檢，依舊在現場「日曬雨淋」。警方更懷疑未有向報案人及傷者正式錄取詳細口供，令家屬憂慮重要證據如意外現場附近的車CAM或CCTV影片或已遭刪除，恐無法緝兇，令傷者難討回公道。

記者：郭杏妤

事發當晚，傷者李師傅的兒子阿樂稱趕到醫院後，隨即向院內的警崗當值警員查詢車禍詳情。經一番查問後，當值警員表示，現場警員已把車匙放於李袋內，並稱警方無意把電單車帶走查驗，「你爹哋話意外唔係零件失靈吖嘛」。警又指已把電單車從馬路搬至行人路，阿樂可自行拖走。

惟李師傅曾向阿樂憶述，撞向他後不顧而去的重型車車頭是綠色的。阿樂重返現場時亦見父親被撞的電單車車身，殘留有可疑有綠色油漆，疑似是涉事車輛的痕迹，可能是重要的車禍證據。但警方遲遲未有拖走電單車作化驗，令他擔心可作為尋兇線索的電單車或因擺放於路邊多天，而令潛在的證據消散。

父親清醒後，阿樂亦再主動致電警方，望警員能盡快為父親詳細錄口供，讓他在記憶猶新時提供當日的資料予警方進行調查，但負責此案件的姓黎女督察（幫辦）指其組別「唔興」前往醫院錄口供，並要求他「相信警方辦案嘅能力」。報案人莫先生亦是重要線索，惟警方同時暫未有主動派員安排莫先生前來錄詳細口供。

阿樂心有不甘，之後亦曾繼續追問調查進展，但他試過致電警方查詢進度時，有警員愛理不理，令他難以接受。例如他試過日間致電警署時，接電話的警員只是強調，黎女督察晚上才辦工，「我唔知案情，全部嘢都係係問返黎小姐啦」，又或是輕挑地圖應：「哦，係呀？咁呀，去查下啦。」。阿樂質疑警方未有全力調查這宗導致市民重傷的交通意外，覺得警方「咁樣唔係一個負責任嘅行為」，現時他最擔心是隨着時間過去，拍攝到肇禍重型車的車CAM或CCTV片段會被刪除，故呼籲市民「幫幫手」。

大律師陸偉雄表示，若出現交通意外，事件牽涉人命傷亡或物件損毁，駕駛者必須立即停車，停車後亦須盡快報案，否則可被視為罪加一等。若駕駛者未有及時停車，會被視為觸犯《道路交通條例》第56條第(1)款；若無「盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時」報案，則可同時被加控違反《道路交通條例》第56條第(2A)款。

故司機若車禍後不顧而去會被警方通緝，最高判罰1萬元及監禁1年、遇事不報最高罰款1.5萬元及監禁6個月，視乎案情而定，司機更可能加控不小心駕駛或危險駕駛罪名。

根據警方資料，由2017年起至今，最少有1,095宗案件涉及傷亡交通意外事後不顧而去。例如本年7月，一輛泥頭車在香港仔撞斃90歲老婦後駛離現場，司機在事發後3小時被捕； 2019年12月，一名單車漢在元朗被私家車撞飛至一條幾近乾涸的河道上，司機未有停車及報警；2019年4月，一名的士司機於深夜撞倒一離奇出現於東區走廊的老翁後因不顧而去而被通緝，事主看新聞後主動自首。

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