鐵騎士衝路障車速200公里逃走 駛入掘頭路撼警車涉10宗罪被捕

警方新界南總區交通部，昨晚11時許，在西九龍快速公路往新界方向與青沙公路接壤處，設置路障進行打擊酒後及藥後駕駛行動，其間一輛電單車駛經上址，駕車鐵騎士未有理會警員指示停下，並加油衝過檢查路設高速駛走，沿支路駛落貨櫃碼頭西路，警員立刻上車尾隨追截，其間電單車時速高達200公里。

電單車駛至落昂船洲志昂路，駛至盡頭解放軍軍營，司機發現前無去路於是掉頭，警員尾隨駛至立刻停下及封閉路面，電單車司機疑慌不擇路與警車發生碰撞，人仰車翻倒地受傷，警員立刻上前將司機拘捕。

警員在司機身上及電單車內搜出10克懷疑冰毒及第一部毒藥，39歲司機神志不清，聲稱電單車向朋友借來，警員發現涉案Kawasaki Ninja 400 電單車行車證與車輛引擎號碼不符，電單車的匙膽及油缸亦被撬毀。經進一步調查，相信涉案電單車早前在深水埗區報失，而所展示的行車證，亦於9月下旬在旺角區報失。被捕司機涉嫌販毒、藏有第一部毒藥、在藥物影響下駕駛、危險駕駛、沒有有效駕駛執照駕駛、駕駛時沒有有效第三者保險、使用虛假文書、駕駛未獲發牌車輛、擅自取去交通工具及盜竊被捕，疑犯其後由救護員送院治理。

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