深水埗女子墮樓倒卧後巷送院亡 餐廳東主清場助救援

下午2時許，警方接報一名女子從深水埗青山道複合大樓一高處墮下，倒卧一間餐廳的後巷位置，消防及救護員接報到場將傷者救起，並經餐廳抬上救護車，送往明愛醫院搶救，可惜最終不治，警方正調查女子墮樓原因。

餐廳東主向《蘋果》表示，女子從大廈高處墮下，之後墮落餐廳後巷的帳篷位置，再反彈落地，當時後巷並無員工工作，救援人員將女子救起後，需經過餐廳才能將她送上救護車，而當時店內幾乎坐滿食客，「即時清咗場畀佢哋（墮樓女子）出去先啦，救咗人先啦…我都唔敢收錢喇，廢時嚇親人喇」。

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