不顧而去｜善心裝修師傅捱撞恐截肢 家屬懸紅尋車CAM緝兇

兩周前的星期日藍田發生嚴重車禍，懷疑有大型車「貪快」在路中心掉頭，撞倒一名剛為街坊修葺居所的熱心電單車司機後竟不顧而去。司機左腳及腳掌慘受重創，多處骨折骨裂，有機會永久傷殘甚至要截肢。但意外後警方被質疑「hea查」，僅列作「交通意外有人受傷」處理，連涉事電單車也未有拖走檢驗，恐令肇禍司機逍遙法外。家屬為討回公道自發派傳單及廣貼街招，懸紅尋找「車cam片段」緝兇，望好心人提供線索找出肇禍的無良司機，「佢哋（警方）做唔到嘅我自己做囉，做得幾多得幾多」。

記者：趙媛媛 梁德聰 郭杏妤

受傷後近2周仍須在醫院留醫的64歲傷者李師傅嘆稱，車禍後10日內已進行3次手術，現暫時脫離危險期，腿內碎骨已大致清除，並於腳掌位置落了三支鋼釘作暫時支撐之用，但未來須再做手術。但李直言，望到腳上慘烈的傷口時大感「心寒」。他坦言現時傷口仍持續疼痛兼腫脹，腿部尚未能郁動，醫生更告知病情惡化恐要截肢，令他和家人憂心忡忡。

李師傅憶述，9月13日（周日）晚上10時許，剛為街坊修葺曾失火的居所，打算到茜發道網球場散步及沖身。他駕駛電單車沿茜發道行駛，至藍田地鐵站D1出口時，突然下起傾盆大雨，「我就繼續上斜，見到一架綠色的大型車（旅遊巴或小巴）橫跨咗行車線，阻擋我前路」。當時大雨影響視線，李曾多次「響安」示意，「我靠右駛想避開佢，點知我一路行佢又冇停車，我一路扭軚向右避，最終避到差唔多上行人路石壆，(兩車)就相撞」。

李師傅坦言車禍猛撞一刻他已陷昏迷，醒來時感到左腿感到非常疼痛，肇事車輛則已不顧而去，不見蹤影。意外發生後不久，跑完步剛離開晒草灣運動場的莫先生見到傷者李師傅，即時報警，莫指現場頗為混亂：「我見到電單車向右翻側，李生坐咗喺坑渠，一隻腳擺咗落坑渠嗰到，當時落好大雨，啲坑渠水沖住佢啲傷口。」莫當時擔心大雨會令李生傷勢更嚴重，曾建議不如他先跑去運動場借一把傘為傷者擋雨，「但佢(李師傅)唔係好想我離開佢。」他稱當時一直等到救護車送李師傅離開，仍未見到警員到場調查。

其後，兒子阿樂接獲警方通知指父親遇車禍已送院，須做手術搶救。阿樂引述醫生的說法，李左腳受重創，小腿有兩處開放式骨折，腳掌骨多處碎裂，腿部血管受壓，部分組織呈瘀黑色，李更一度休克，情況十分危險。

「爸爸佢話康復後也可以出返嚟，要揸電單車去行俠仗義呀，去幫啲街坊，我就話到時先啦，唔想令佢失望。」阿樂指手術過後，醫生向他表示父親須留醫最少8至12個星期，「話要有心理準備（日後）有機會係不良於行。」他續指，父親甚至有兩至三成機會須截肢，「因為佢傷口都好大，隻腳如果細菌感染、肌肉腐爛，可能就要切」。

遭李師傅亦感無可奈何，現盼能早日康復，盡快回復正常生活，「盡人事，知天命囉，冇咩辦法㗎啦，希望警方快啲追緝到肇事司機」。李估計該車輛疑為「貪快」而在路中心掉頭，但當時環境昏暗，加上滂沱大雨使視野模糊，故他未能認清車輛型號。

警方調查力度不足，亦令李家感到沮喪。李師傅指出，車禍翌日他已向警員透過電話講述遭車輛撞倒經過，惟警方一直未能緝獲肇事司機，甚至未有在意外後即時拖走電單車檢驗殘留在車身、疑屬於肇禍大型車的綠色漆油，恐令肇禍司機有機會逍遙法外。（詳見另稿）

案發現場的茜發道至茶果嶺道交界路長約半公里，其中藍田站D1出口外設兩小巴站，亦有旅遊巴在此上落乘客，到晚上最少有50輛私家車、旅遊巴及貨櫃車在路邊停泊，故李家認為很可能有泊於上址車輛的車CAM，在機會拍攝到下撞傷李師傅的大型車的逃離經過及及車牌。為了替父親討公道，緝兇心切的阿樂日以繼夜地在該區貼街招、派傳單，「佢哋（警方）做唔到嘅我自己做囉，做得幾多得幾多，雖然渺茫，但會堅持到底」。李家更懸紅1萬，昐有好心人提供當日的行車影像紀錄，惜未有回音。

警方發言人回應指，9月13日晚接獲報案，指一名64歲男子駕駛電單車沿觀塘茜發道上斜，其間懷疑失控撞向行人路。男電單車司機受傷，清醒被送往聯合醫院治理。案件列作交通意外有人受傷處理，由東九龍總區交通部意外調查隊跟進，有關意外成因仍在調查中。

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