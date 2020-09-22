不顧而去｜李師傅熱心助人兼義教年輕人裝修 驟逢意外移民英國大計恐擱置

常熱心助人包括替人裝修的李師傅不幸遇上飛來橫禍，除遭受皮肉之苦外，更打亂其與家人的計劃。原盼望移民到英國生活的李師傅，本來打算明年一月啟程到當地視察，現卻因車禍受傷令計劃不得不擱置。有認識李數年的社區主任及街坊讚揚李師傅向來關心社會，「佢份人好細心，又好願意聽人講，仲會同人分享好多學說」。街坊又指，李師傅不時向都有需要人士提供特價的裝修服務，又義務向年輕人傳授裝修工程的知識與技巧，盼他們有一技之長傍身。對於好人遭逢不幸交通意外重傷，好友人紛感惋惜，只望肇禍者盡快繩之於法。

記者：趙媛媛 梁德聰

李師傅原是裝修師傅及保安員，獨居於觀塘區，現為半退休狀態，平日有空便會替街坊以低價裝修家居「過日晨」。每逢周末，他更會去探望剛滿一歲的孫子，又不時與兒女聚會，共享天倫之樂。

兒子阿樂指，李師傅原打算移民到英國生活，更不時透過WhatsApp與家人分享相關資訊，「佢好盼望去英國，BNO都申請咗，原本仲計劃嚟緊明年一月去當地視察。」惟現因車禍受傷，計劃須擱置，更無法跟家人見面。

葵青區盛康社區主任趙寶琴於2018年認識李師傅，她指李為人和善，又有學問，「佢好細心，又好願意聽人講，仲會同人分享好多學說。」向來關心社會的李師傅，早前更答允趙，義務向區內年輕人傳授裝修工程的知識與技巧，「師傅由買物料開始教起，毫不保留咁同佢哋分享」，盼令年輕人有一技之長傍身。

趙寶琴指，李不時向有需要的街坊提供低價裝修服務，「早排有人屋企火燭，鋁窗同牆都燒爛晒，佢僅用市價7折的價錢幫手裝修，仲做得非常仔細，令到受助者好感動」。而李兩周前正正是替該街坊修葺居所後，不幸遇上車禍。

她續表示，為李遇車禍一事感傷心及沮喪，又指李於手術後，曾致電街坊交代裝修事宜，「街坊同我講，當時聽落去師傅好有中氣，唔知原來咁嚴重，真係估唔到佢報喜不報憂。」談及李傷勢，她表示一眾街坊均非常憂心，現只望李師傅能早日康復，回復正常生活。

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