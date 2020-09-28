天文台取消黃色暴雨警告

【19:40】黃雨警告取消。

天文台在下午6時10分發出黃色暴雨警告；雷暴警告同時生效。

暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

天氣概況：一道廣闊低壓槽正為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨。

本港地區今晚及明日天氣預測：大致多雲，有驟雨及局部地區有雷暴，初時雨勢頗大。氣溫介乎25至28度。吹和緩東風，初時離岸風勢清勁。

展望：隨後一兩日有驟雨及雷暴。接近周末驟雨減少。

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