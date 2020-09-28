女店東打理亡夫五金店 疑因債務遭淋紅油

灣仔汕頭街23號地下一間五金店，早上8時24分，姓劉女店東返回發現大閘遭淋紅油，鎖頭被黐膠水，遂報警求助， 警員到場調查，女店東相信與公司債務有關，涉及30多萬元，並指上周四店鋪被人用牙籤塞鎖匙窿，事隔三日再度被刑毀。女店東坦言「冇得擔心，盡量收返啲債還錢畀人。」

女店東姓劉，五金店本是其丈夫經營，在駱克道亦有一間分店，惟丈夫去年11月不幸過身，她遂接管打理這盤生意，由於經濟不景， 疫情及沒人手關係，駱克道分店已與業主解約停止運作，惟有1男1女的舊夥計，在分店另起爐灶，成立新公司。

劉女士接管亡夫遺下的生意，發現有為數30多萬元下落不明，懷疑有人虧空公款，她無奈說：「先生信佢哋，但夥計冇同我商量過，我後期先知公司唔見咗30多萬元，我有報警。」事實上，她指亡夫公司亦有欠其他供應商的財務，惟若有人肯交還30多萬元，她便可用來抵債。

她說不只舖頭遭人淋紅油刑毀，連寓所亦遭人貼追債大字報，她相信是追數公司所為。「我依家最希望攞返啲錢還畀人，盡量收返欠我哋嘅錢！」上周四汕頭街店鋪已被人用牙籤塞鎖匙窿，今日除淋紅油外，鎖頭亦被黐膠水。

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