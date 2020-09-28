潘曉穎母親最後吶喊 │ 願送單程赴台機票 質問陳同佳為何仍住安全屋

香港青年陳同佳涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎後潛逃回港，其後因洗黑錢案入獄。去年10月23日他刑滿出獄，曾在全港市民面前聲稱會到台灣自首投案，但諾言至今仍未兌現。過去兩年七個月，一直承受喪女傷痛的潘媽媽日前接受《蘋果》訪問，向陳同佳發出最後通牒，要求他在出獄滿一年前履行赴台自首的承諾，可是連日來全無回音，失望又悲憤的她昨晚再向《蘋果》表示，希望陳同佳實現承諾，為自已所做的接受法律制裁，更質疑特區政府竟安排在香港已完成刑事案件刑期、在林鄭口中從法理上來是「自由人」、卻涉及台灣兇殺案的通緝犯陳同佳入住警方安全屋，理據何在？她又指，若陳同佳最終不赴台自首，特區政府是否無了期讓他繼續住在安全屋，但當中涉及幾多公帑，希望林鄭向納稅人解釋清楚。

今天是陳同佳出獄第342日，潘媽媽一直寄望這名殺害女兒的疑兇回復自由後會到台灣自首，但眼見陳同佳出獄即將滿一年還是赴台無期，一直迴避傳媒的潘媽媽決定站出來，近日主動接受多間傳媒訪問，特別是上周二林鄭被問及此案時稱希望潘曉穎父母「釋懷」，更指港府在陳同佳投案一事「無咩可以採取」，都直接刺中她的傷處。

她日前接受《蘋果》訪問時，向陳同佳發出10.23前赴台自首的最後通牒，更稱日後會赴台聽審，見證法律彰顯，她強調絕對無法原諒奪去女兒寶貴生命的兇手，但兇手若願意自首接受制裁，她考慮會替疑兇求情。可是這幾日，陳同佳繼續有如人間蒸發，對期限全無回應，令潘媽媽傷心又憤怒。

她昨晚再向《蘋果》表示，若陳同佳良心發現，真的受感召赴台自首、她非常歡迎，欣賞他能夠為所作所為負責任，更不介意向陳同佳送上一張單程到台北的機票，讓他安心上路。

至於林鄭的「釋懷」論不但無法令潘媽媽釋懷，反而令她更加傷心無奈，亦引起市民不滿。她指既然陳同佳在港已服刑完畢，林鄭又指從法理上來說陳是「自由人」，香港司法管轄內「無咩可以採取」、「無基礎可要求佢做啲乜」，那麼為何陳同佳仍可入住警方的安全屋，接受警方全面保護，希望當局詳細解釋！

她再指出，在定立10.23限期前，她疑問若最終陳同佳選擇不去台灣自首，林鄭及特區政府有甚麼對策，還是繼續安排他住在安全屋，由公幣支付費用，市民找數？希望當局及早解釋，交代所花公幣數額。

潘媽媽又指，去年陳同佳出獄，令不少市民嘩然，聖公會教省秘書長管浩鳴更一直代陳同佳發言傳話，但陳同佳卻如人間蒸發段消失。不過日前管牧卻發話指自己不是陳的代言人，似有割蓆之意，潘媽媽指若管牧與陳同佳撇清關係，日後希望陳同佳會接觸傳媒，交代最新動向。

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