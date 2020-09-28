深水灣道4獨立屋遭連環爆竊 警睇cctv緝竊賊

深水灣道63號一間獨立屋，早上約9時，保安報案，指有住客的窗戶毀爛，內有搜掠痕迹，懷疑遭爆竊，警員到場調查，揭發另一間獨立屋亦同遭爆竊，另外有兩間屋則被企圖爆竊，至少四間屋遭賊人潛入。有關戶主正點算損失。該地點由山坡圍繞，周圍裝有cctv鏡頭。

資料顯示，深水灣道63號屋苑，於2018年7月27日，亦曾遭爆竊，其中一幢獨立屋的主人房內一個夾萬不翼而飛，疑遭賊人潛入抬走。

而在去年8月15日，新鴻基地產郭氏家族名下深水灣道物業，其中一個正在裝修的出租單位，揭發被爆竊，一個夾萬不翼而飛。現場為深水灣道51至55號一個裝修中的洋房單位，住戶的傭工回上址查看時，發現主人房衣櫃打開，並有搜掠痕迹，櫃內一個相信貯存有財物的夾萬不翼而飛。上址出租洋房單位，是新鴻基地產物業，有消息指郭氏三兄弟，長兄郭炳湘、二兄郭炳江及弟弟郭炳聯曾居於上址。

去年4月29日，有「亞洲糖王」之稱的馬來西亞富商郭鶴年，其家族持有的深水灣道35號一幢獨立屋，揭發遭竊賊光顧，兩個夾萬被撬毀，家傭報案求助，由於智利籍戶主當時正外遊，損失有待點算。

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