幫幫眼｜75貓狗疑遭黑心中介安排偷運返內地 15隻喪身大海 7隻無人認領 愛協急尋主人

水警及海關上月偵破近年最大宗水路走私寵物返內地的案件，拘控走私艇上2名內地男子，追查後搜查屯門及旺角兩間寵物酒店，拘捕寵物酒店負責人等共7人，相關行動中合共救回60隻貓狗，惜另有15隻貓狗已喪身大海。警方指調查後相信，悲劇是因為一批在海外留學內地生準備返內地居住，欲把海外寵物送回內地團聚，卻誤信中介公司以為對方會循合法途徑把寵物戴回內地，沒想過原來毛孩已落走海上走私犯手上。警方再次呼籲，若要運送寵物到其他地方，必須光顧可靠的中介人士。

這宗「殘酷對待動物」案件調查至今，尚有7隻獲救貓狗不幸地暫仍未獲主人或授權人認領，愛護動物協會（愛協）將繼續尋找主人，望盡快把貓狗送回主人身邊。

事件始終上月21日，水警與海關在長洲東南2.5海里海面截停一艇走私快艇，撿獲80箱走私貨物並發現四個狗籠，籠內有12隻仍生存的寵物狗，但環境狹窄惡劣，更沒有食水糧食提供，其間拘捕船上兩名內地男子，懷疑他們受人委託把寵物狗走私偷運返內地的主人身上。至上月26及27日，水警又分別在赤柱及南丫島撿獲載有3具狗屍及12具貓屍的寵物籠，疑同涉海上走私寵物活動，三案合併由重案組跟進。

其後警方經調查後，聯同漁護署及愛協突擊搜查屯門和旺角兩間寵物酒店，以及多個處所，拘捕四男三女（25至56歲），包括兩名寵物酒店負責人，並撿獲22隻活狗及26隻活貓，換言之事件中合共有60隻貓狗獲救，但另有15貓狗已喪身大海。被捕人士中，一人已被起訴一項危害他人在海上安全罪，及一項殘酷對待動物罪，而另一名人亦被起訴一項殘酷對待動物罪，其餘七人獲保釋，需於下月下旬到警署報到。

事隔逾一個月，警方及愛協召開聯合記者會。席間三名案中寵物的認領人或律師亦有出席。警方指，經調查後相信事件涉及在海外留學的內地學生，擬準備返回內地居住，並安排在海外的寵物回國團聚，懷疑誤信中介以為循合法途徑運載寵物回國，未料卻是海上走私偷運。警方表示，暫時沒有強烈證據顯示涉案寵物酒店負責人對走私寵物案知情，亦暫時看不到有人使用虛假文件，但還需從多方面作深入調查，不排除稍後有更多人被捕。

60隻獲救貓狗，53隻已獲主人或授權人認領，13隻更已被交還，其餘7隻暫時無人認領，繼續由愛協照顧及協助尋找主人。至於撿獲的15隻貓狗屍體，亦全部有人認領。警方繼續調查涉案寵物酒店是否參與犯案。

愛協福利部行經理柯慧賢表示，首批在海上獲救的12隻活狗，在交到愛協時牠們都比較緊張，部份精神呆滯，可能與長期被困籠內有關，亦有狗隻沾有糞便等，但經獸醫檢查及清潔護理，數天後牠們已安頓下來，並習了現時的生活。另外愛協亦接收在屯門寵物酒店檢獲的其中10隻狗及26隻貓，牠們某程度上獲照顧，較之前12隻狗的情況好，其後亦已安頓下來。柯表示，希望涉案人士得到應有的懲罰，為不幸逝去毛孩的生命討回公道。

警方則公發發佈7隻案中暫未有人認領貓狗的相片及資料（見圖），當中包括2狗5貓，希望貓狗主人或可以提供資料的市民，盡快與水警重案組第三隊聯絡，電話為36608733。

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