變態自虐男雙手反綁 專騷擾紅磡女街坊 涉游蕩被捕

纏擾何文田及紅磡女街坊逾一年的古怪自虐男，昨晚終於落網。據區內街坊稱，自虐男行徑古古怪怪，自去年開始常於晚上在區內出沒，特徵是雙手反綁，一見到有女街坊行過，便上前要求對方替她鬆綁，令不少女街坊均怕得避開。自虐男昨晚又再發作，碰巧撞正巡警，涉嫌遊蕩被捕。

家住何文田的讀者Allison表示，不少街坊都曾遇上該名變態自綁怪男，他自去年開始突然出現，並時常於晚間在區內一帶游走，每逢見到單身女途人便走上前向對方求救，要求對方替他解開被綁實的手帶。

不少女街坊都怕得立即避開，有人會惱怒向他指罵，不過自虐男未有停止怪行，很多時相隔數天又再出現，自虐男亦試過在紅磡警署對面，要求女街坊替他鬆綁，實際上他若真的有需要，可到警署自行報警解決。另外，有女街坊更曾目擊自虐男自行鬆綁，所以街坊均認為自虐男心理不太正常，故意持續性自綁，相當變態。

警方表示，本月接報一名男子在紅磡家維邨一帶遊蕩，其間曾向女途人要求解開其手上的尼龍繩，紅磡分區特遺隊人員昨晚上約7時在紅磡家維邨一帶巡邏期間，發現該名男子，於是上前截停他。經調查後，該名69歲男子涉嫌遊蕩被捕，現正被扣留調查。案件交由九龍城警區刑事調查隊第一隊跟進。

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