武漢肺炎｜魚檔主不擔心毛巾播毒 稱每日都會漂白水清潔

《港大抗疫最前線》團隊日前走訪本港多個街市，發現不少魚檔將毛巾懸掛於攤位，供顧客在挑選魚之後抹手，憂慮此做法有交叉感染風險。記者今日下午前往分別前往紅磡街市和士美菲路街市視察，發現有檔主表示自己每日用漂白水清潔毛巾，故不擔心交叉感染，防疫意識堪憂。

記者首先前往紅磡街市，發現當局將通道打掃得相當整潔，並因應疫情在出入口和當眼位置擺放酒精搓手液，但全街市20多個魚檔內，幾乎全部都會懸掛一至兩條毛巾供市民揀完魚後抹手，不少毛巾濕漉漉，部份白毛巾更被抹至泛黃，衞生情況惡劣。有部份市民見狀，揀魚時都只是會用手指離遠向檔主標示，不會直接觸碰魚身。

魚檔檔主鄭先生亦有如其他檔一般掛上毛巾，他檔外的毛巾不但變黃，而且更有些黑色污迹，可謂相當惡心。他受訪時也承認上述毛巾太過骯髒，表示收檔後會直接棄置更換，強調自己每日都會用漂白水清潔毛巾，故不擔心會透過毛巾傳播病毒。

被問及是否可以呼籲客人自備紙巾抹手，他坦言客人通常揀完魚不久，雙手已經骯髒，故都很多人不願意伸手入袋拿紙巾，寧願「貪方便」使用檔外毛巾抹手，反問「你唔俾（毛巾）佢抹手，咁用咩抹手啫？無理由俾啲水佢洗㗎，啲水咸水嚟」。

至於在士美菲路街市，情況也是類似。有魚檔主透露，以他所見市民通常只是用毛巾抹走魚腥和咸水，其後再用紙巾徹底抹乾淨雙手。他強調，這些毛巾只會供客人抹手，收檔後會徹底清潔消毒，不會作其他用途。被問及會否改用一次性紙巾代替毛巾，他僅指會考慮。

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