奪命寵物走私｜主人嘆誤信無良中介 越洋委託朋友或律師接回毛孩助團圓

在警方及愛協的記者會上，最搶鏡的是一隻叫「靜香」的哥基犬囡囡，一臉歡喜及的樣子，令人難以相信牠早前一度險「走私」往內地。獲委託暫時照顧牠的周小姐是「靜香」主人父母的朋友，本身也是寵物主人的周小姐，當提到「靜香」的驚險遭遇時更一度眼紅。她形容「靜香」只待在動物酒店一日便已獲救出，這已遠比早前遭中介公司偷運返上船險被運返內地的寵物幸運。

不過事件仍帶來後遺症，便是「靜香」仍處於很容易激動及驚慌的狀態，並持續地非常掛念主人，甚至因此誤以為一些路過的高大的男子是主人，故常「難掩失望之情」。周小姐直言今次事件，令寵物主人明白到，絕不可以亂信中介。

另一隻獲救的小狗則是4歲的「約瑟爹利仔」，牠的主人委托中介公司，欲由美國將牠運回北京，卻險被海上走私集團從水路把牠走私返內地，幸小狗獲救後現時健康良好。據了解，小狗主人因聯絡不上中介公司，加上留意到香港的寵物走私新聞，憂心之下與香港警方聯絡，終確認自己愛犬是獲救的寵物狗之一，才放下心頭大石。主人其後委託孫律師處理愛犬事件，律師讚揚警方的調查行動迅速。

愛協指對今次不幸走私事件（至少15貓狗已死亡）感到十分難受，提醒主人聘用寵物移民中介時要細心地多搜集資料，及選擇有信譽的公司，避免被不法中介公司欺騙，令寵物陷於險境。

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