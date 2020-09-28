兩男意圖傷人被捕包括救護員 涉去年11.11旺角「私了」內地遊客

去年11月10日，有網民發起「黎明行動」和「大三罷」，多區爆發警民衝突。警方近日拘捕兩名男子，分別是19歲學生和28歲男消防員，涉嫌當日晚上在旺角「私了」一名內地男遊客。

警方西九龍總區重案組總督察王子于交代案情，指當日一名中國籍男遊客被打傷，襲擊後電話等財物懷疑被竊去。警方經調查後，今日於黃大仙和大埔的被捕人寓所內，拘捕一名19歲男學生及一名28歲男消防救護員，涉嫌「意圖造成身體嚴重傷害」、「非法集結」和「串謀盜竊」。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。另外，警方透露拘捕期間警員有搜屋，並搜獲護肘等證物，但場地和時間所限未有展示證物。

當日全港爆發激烈警民衝突，馬路街頭大學校園等均淪戰場，戰火其後蔓延至夜晚的「八區開花」行動。其中在旺角，警方出動催淚彈驅散人群，示威者築起路障，彼此互有攻防。至晚上9時許，一名灰衣內地男遊客被指拍攝示威者容貌，突然遭多人圍毆「私了」，血流披面，其後男子經現場包紮後獲救護車送院治理。

●翻查當日報道，除上述「私了」案外，各區亦發生多宗事件：

西灣河：一名交通警員驅散市民期間連轟三發真槍實彈，其中一槍在約一呎的近距離射中一名手無寸鐵、並無任何衝擊行動的21歲香港專業教育學院（IVE）男生，男生腹部中彈，當場倒地；

葵芳：一批示威者以雜物築起路障後準備撤離時，警員掩至驅散，其中一名交通警員竟突然駕着鐵馬「舞龍」，向着示威者橫衝直撞，至少撞傷兩人

馬鞍山：一名中年男子不滿有示威者破壞設施，雙方爭執期間，中年漢突然遭人淋潑易燃液體及點火。

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