潘曉穎母親最後吶喊｜潘媽媽拒Now訪問：請問李慧琼周浩鼎兩年來做過甚麼？

在台灣涉嫌殺死女友潘曉穎的陳同佳，出獄近一年仍未按承諾赴台自首。近日為了替愛女討回公道而多番受訪的潘媽媽，因《Now》新聞台新主管陳鐵彪準備邀請民建聯主席李慧琼主持論政節目《大鳴大放》而更為憤怒，並決定從今開始，她暫時拒絕接受任何與《Now》新聞台有關的訪問，也不會提供錄音回應給對方。

潘媽媽解釋，不滿是緣於2年多前，李慧琼與周浩鼎曾就陳同佳一案，安排過潘媽媽召開記者會（當時民建聯以此為由協助特區政府強行推銷逃犯條例的修定，聲稱可有助把陳同佳送往台灣受審），但潘媽媽指其後民建聯未有再積極跟進，令她對李及周兩人感不滿。

潘媽媽遂要求《Now》新聞台訪問李慧琼及周浩鼎兩人，詢問他們兩年來「究竟做過什麼？ 有否跟進？ 為何連電話都不再接、不再回覆？ 究竟直至今日件事跟進成點？ 請叫他們交代！」潘媽媽希望把她的想法，轉達給備受爭議的《Now》新聞台新主管陳鐵彪知道。

《蘋果》曾向Now新聞台母公司香港電訊傳訊部查詢有關事宜，發言人指事件涉及新聞部，不會評論，會交由新聞台自行回應。其後《蘋果》嘗試聯絡陳鐵彪，惟對方手機一直未能接通。《蘋果》已向陳留訊息，查詢對潘媽媽意見有何回應。

●鄧炳強：陳同佳住安全屋經風險評估

另外，陳同佳至今仍住在警方安排的安全屋，事件引起坊間爭議。警務處處長鄧炳強出席油尖旺區議會時表示，警方已將陳同佳拘捕及檢控，陳亦已服刑完畢。至於「點解有啲罪告到，有啲罪告唔到，要講證據。」警方亦不評論個別其他行動細節。

鄧炳強會後見記者被追問為何陳仍可居於警方提供的安全屋，他僅稱警方經風險評估後決定是否對某些人作保護，包括需要性、必要性、合理性和相稱性。

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