抗暴之戰｜港大學生會今午重建被毀連儂牆 校方突加強保安截查進校者

上周六晚一批「藍絲」闖入港大撕連儂牆，在場保安員冇阻止，校方沒有即時報案。事件引起港大學生不滿，也令人關注保安員有否盡責執勤。港大學生會今日將重建連儂牆，而港大昨日聲言在檢討事件。

港大學生會會長葉芷琳稱，學生會將於今日下午1時重建連儂牆，呼籲同學自備文宣，到大學街上層重建連儂牆。有同學已經率先貼上文宣，包括「這裡是香港大學」、「有本事就考入来」、「不要乱来」、「你仔女考得到来？」

港大昨日發出電郵，指大學在檢討事件及校園管理安排後已就事件報警，並決定即時提升保安措施及作出更嚴格的管制，若欲進入港大校園的人士沒有學生證或職員證，獲授權人員有權隨機截查他們的行李或個人物品。

港大行政及財務副校長羅哲基在電郵中表示，決定對本部校園及百周年校園採取更嚴格的管制措施，指學生及職員在所有出入口進入校園範圍時，要攜帶其有效學生證或職員證，訪客可能須出示身份證明文件。而在大學入口的獲授權人士，可在有需要對進入校園人士作檢查，不是學生或教職員的訪客，可能會被要求提供個人資料以供保安員作出記錄。另消息人士指，校方曾就連儂牆被破壞一事「報警備案」，據悉警方暫時不會因此案進入校園。

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