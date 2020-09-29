屯門巿中心輕鐵站 女子墮軌送院

晚上8時許，一名中年女子在屯門輕鐵市中心站月台候車，其間一列車駛入月台時，該名女子突然跳下路軌，幸當時列車準備入站，車速緩慢，車長見狀及時煞車。女子跌下路軌後情緒激動哭喊，被救回月台，由接報到場救護車送院治理，警方初步列作企圖自殺案，正調查事件原因。現場消息稱，事發前48歲女事主呆站月台尾位置，疑見列車進入月台時，突然一躍而下。輕鐵服務輕微受阻，未幾已恢復正常。

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