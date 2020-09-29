潘曉穎母親最後吶喊 │ 潘媽媽公開質問林鄭：何以不直接召見陳同佳

台灣殺人案疑犯陳同佳未自首，林鄭月娥今早在行政會議前再被追問有關案件，但她一概拒絕評論。潘媽媽求助無門，只能再次斥令當局「作為一個負責任政府，對呢件事，唔應該袖手旁觀」，同時質問林鄭，何以不直接召見陳同佳，問清楚他的意願？

特首林鄭月娥今早在行政會議前被追問有關案件，包括會否與潘曉穎母親見面、是否將陳同佳自首安排外判予管浩鳴等，她均拒絕評論，並重申陳同佳在港已完成判刑，屬自由人。林鄭稱過去一段日子由管浩鳴告知有關對方的情況，昨日亦收到管浩鳴的電話。

記者追問為何陳同佳至今仍住在警方安排的安全屋，林鄭月娥亦拒絕評論，尤其是涉及日常資源運用，而關於警隊如何處理有關人士情況亦不會公佈。

就林鄭的立場和態度，《蘋果》聯絡了潘媽媽，她有氣無力地質問林鄭：「你兩年前話畀我聽，你嘅初心係，為咗幫阿囡而推出修訂逃犯條例；但現在，你嘅初心同以前嘅初心點解分別咁大呢？你嘅初心去咗邊度呀？作為一個負責任嘅政府，對呢件事，唔應該袖手旁觀。」

潘媽媽續說，上星期管仲鳴牧師已經表示並非陳同佳的代言人，而陳同佳犯案時已經是一個合法的成年人，何以還要管牧師代言呢？「點解林太唔直接召見陳同佳，問清楚佢嘅意願嘛！」她同時再次呼籲陳同佳勇敢企出來，承擔他自己的責任，馬上去台灣投案。

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