私隱無存｜Party Room內疑遭隱蔽鏡頭偷拍 多對情侶親熱片段慘被公開釀恐慌

疫情下不少「派對房間（Party room）」減價促銷吸引年輕人光顧租用，但他們或沒料到，在房間內的一舉一動，竟然會被隱蔽鏡頭拍攝甚至「公諸於世」。《蘋果》獲悉，油麻地一個價格相宜的「派對房間」疑藏有隱蔽鏡頭，近月暗中錄下了大批顧客在房間內的一舉一動。其中至少4對男女顧客在房內的親熱片段更被人在手機群組公開了，部份涉裸露場面，致顧客慘變「春宮片」主角。事件在網上曝光後，苦主及網民怒斥派對做法違反《私隱條例》，懷疑該公司一名姓林的負責人是影片外洩的元凶，有受害人指會報警，涉事「派對房間」則突然關掉社交媒體的宣傳網頁並暫時關門。

讀者蕭先生（化名）向《蘋果》稱，他早前接到朋友好心來電，告知他在一個手機群組見到一條閉路電視片段，影片拍攝到一對男女在房間內有親熱行為，而男主角的外形與他非常相似。蕭查看朋友轉寄過來的片段，赫然發現片中男女正是他本人和女朋友，兩人上月10日租用油麻地鴉打街一商業大廈的樓上「派對房間」，其間情到到濃時一度擁抱親熱，蕭懷疑該片段是派對房間內的隱蔽鏡頭所拍下。蕭頓時感到非常尷尬，也非常憤怒，因覺得私隱被嚴重侵犯。

蕭隨後進一步了解，得悉除他以外，還有最少3對年青男女租用該派對房間時被偷拍，相關偷拍片段同樣已外傳。但這３對男女情況比蕭更慘，因這些男女的親熱行為更為過火，恍如把派對房間當作是酒店房，片段中可見到部份男女裸露的私隱部位。而影片拍攝的時間，介乎今年6至8月之間，令人關注受害人數恐遠不止此數。

蕭懷疑是該「派對房間」叫林Ｘ權的一名負責人把偷拍片段外洩，《蘋果》記者亦發現，曾以手機發放偷拍片段的其中一個人，其5字頭手機的WhatsApp個人資料寫着「Kuen」的字樣，與該名姓林負責人的名字脗合。

蕭表示，記得房間外貼有裝置閉路電視的告示，但從片段所見，偷拍片段的鏡頭所在位置，並不是他肉眼見到的另一個較明顯閉路鏡頭，故懷疑是隱蔽的針孔鏡頭裝在房間內暗處作出偷拍，令人防不勝防。

蕭坦言不打算報警，因為片段中「唔係太睇到我」，而且也明白自己的行為可能亦「越界」，但他仍然想透過傳媒公開事件，令其他消費者有所警惕。據他了解，有其他受害人曾報警，但有警員卻不願受理，警員聲稱即使立案調查，最後可能只能訴諸私隱專員公署。

其實，蕭先生和其他受害人都曾經嘗試找派對房間的姓林負責人對質，但發現寫字樓空無一人，到其寓所，林的父母又聲稱兒子不在。不過事件引起公憤，有人更作出反擊，把姓林負責人的身份證及車牌等個人資料上載上網；而涉事派對房間的宣傳網頁已經關閉。

記者則發現，該派對房間分時段收費，每6小時為一個單位，由108元至128元不等，廣告顯示適合2至6人，租用者可以玩桌上遊戲（Board game）、飛鏢及手提電腦遊戲Switch等。但當偷拍片段轉發的傳聞網上曝光後，該派對房間的instagram宣傳頁疑似突然被刪除，

記者本月昨日及今日上門視察，亦發現該派對房間沒有開門營業。記者亦曾致電該派對房間的公司聯絡電話以及阿「Kuen」的手機號碼，但同樣無人接聽。

《蘋果》正向警方查詢事件。

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