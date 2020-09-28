工權媽媽組｜工傷遺屬走出傷痛 中秋節DIY月餅義賣

月到中秋份外圓，大約十多位工業傷亡權益會新舊「媽媽組」成員，花了10天時間，趕工製作了1200盒月餅，今年並印上「娘作」為品牌，向外推廣媽媽組作義賣，去年工權鬥士陳錦康離世，接棒總幹事一職的蕭倩文表示，媽媽組是由一班工業傷亡遺屬所組成的組別，屬工權會轄下，由九十年代成立至今，成員約有三千多人，「佢哋就喺背後默默耕耘，製作唔同節日食品，但主要送返畀啲工友，以及一啲支持者及友好，今年糭開始轉為一個義賣形式，希望畀公眾都可以品嚐佢手藝，從而希望如果可以帶來一啲收入就更好啦，可以投入返服務。」

3000 多位媽媽組成員中，由廿多歲至七十多歲都有，當中活躍會員約百多人，有些成員甚至超過二十年，在食品製作工場內，十多位新舊媽媽組成員分工合作，大部份都是熟手技工，在洗咸蛋、搓皮、掃油、印模過程中，媽媽們有傾有講，暫時拋開傷痛。

負責搓餡的珍姐8年前開始加入媽媽組，每年都會幫手製作月餅，她表示任職水喉匠的丈夫於2011年工作期間因發生爆炸，奪去寶貴性命，她感激工權會幫忙，而且一班媽媽組同路人互相傾訴，漸漸解開心結，「初初嗰時係愛姐（工權會職員）佢哋、陳生（陳錦康）佢哋去我屋企，幫我爭取殮葬費，之後愛姐叫我得閒上去，同啲媽媽會面吓，傾吓，唔使成日鬱住喺屋企咁唔開心…做人我好睇得開，每個人經歷個階段你就要行，唔可以停喺度，仲要屋企咁多人，我唔想屋企人成日擔心我呢樣嗰樣....所以我都叫啲仔，小朋友唔使擔心我。」

中秋節是一家團圓的大日子，不過對工業傷亡權益會「媽媽組」成員來說，卻別有一番滋味在心頭，媽媽組屬工權會轄下，在她們眼中，中秋節月亮再圓，也永遠缺少了摯親的一塊，每年大時大節如過年、端午節及及中秋節，她們均會餅作應節食品，送暖予工友及工權會友好，藉此互相鼓勵及送上祝福，今年改以義賣形式，蕭倩文坦言以媽媽組「娘作」品牌，是希望發掘新資員，「媽媽組品牌我哋叫「娘作」…因咁多年媽媽組製作食品，節日食品，今次機緣巧合下同一個工場合作…呢排就係講緊月餅，希望推廣「娘作」呢個品牌畀大眾知多啲，從而畀社會知道存在著一個咁群體，喺度努力更生。」

除了製作應節食品，媽媽組亦有一系列活動，希望在協助遺屬處理前期實際需要，如爭取賠償、協助處理身後事外，亦可以進一步能中長期地關顧遺屬情緒及心理健康，「輕鬆啲如旅行、一啲聚會，如母親節我哋會搞聚會，聖誕節會搞聚會，甚至一啲公司會贊助佢哋參觀活動，然後提供一啲餐飲，另都有成績進步獎，都大型，每一年有間公司贊助，去鼓勵小朋友讀書好努力，有進步，就會有自助餐畀佢哋。」

媽媽組每一個成員背後都有一段悲慘經歷，工業意外一宗也嫌多，除了會出現人命傷亡，亦摧毀一個家庭幸福，根據勞工處資料顯示，去年全年工業意外死亡數字達249宗，是五年來最多，而今年首季亦有44宗工業意外死亡事故，而工業傷亡意外當中，建造業依然是重災區，2019年建造業工業意外死亡事故達16宗，受傷個案亦高達2947宗，蕭倩文坦言數字未能反影實際情況，「 始終佢哋存在著一啲文化，唔係好想呈報，有時除咗僱主，有時僱員自己擔心無咗份工，都未必想呈報，加上佢哋好多時想用私下解決方法…原因可能影響到佢哋投標，承建商下一期投標…如果傷亡數字越高，扣分會多，直接影響到佢哋能唔能夠成功投標。」

她表示工權會會繼續推廣職業安全訊息及服務工傷、職業病及職業傷亡遺屬，至於向政府爭取多年要求成立的工殤紀念日，雖然仍然未見曙光，但承諾不會放棄，繼續爭取，「近年佢哋（政府）都冇回應，以前都仲會講幾句，如認為係負面嗰啲，但近年都冇回應，但我哋都會照寄信去，寄簽名去。」

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