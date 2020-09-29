工權媽媽組｜丈夫猝死又患肝硬化 寵物美容師望女兒長材

「希望你保佑我長命啲，陪BB多啲，保佑婷婷快高長大，聰明伶俐，身體健康…我話你喺天上可以放心，唔需要掛念我哋，但係講係咁講，每一次望住個月亮都喺度喊。」阿麗屬工權會「媽媽組」新人，丈夫志鋒去年10月2日在工作期間突然身亡，後死因庭指死因乃心臟病，遺下妻子阿麗及一歲多女兒婷婷，由於本港勞工法例落後與不足，阿麗丈夫並不屬於工業傷亡法例保障範疇，故並沒有得到任何法定賠償，屋漏偏逢連夜雨，阿麗在丈夫離世後不久，在體檢時發現自己患上中後期肝硬化，她只能望有更多時日，看著女兒成長。

丈夫志鋒自少便與家人鬧翻，廿歲便離家出走，從少便缺乏家庭溫暖，直至遇上阿麗，拍拖3年後於2015年共偕年理，開始建立自己的家，3年後喜獲千金，生活好不美滿，「佢好開心，佢話佢好想要個女， 唔希望似佢，希望孝孝順順，健健康康，讀書叻啲，有出色啲，因為佢細個年少不更事，同屋企人嘈交，佢想每一年過年都開開心心團年一齊，佢唔想嗌交。」

原本一直在廚房工作的志鋒，並沒有太大上進心，但阿麗勉勵他努力上進，為將來美好生活打拼，結果志鋒發奮工作，後更升任至廚房大佬，可是二人由拍拖至結婚，只度過短短8年的幸福時光，去年10月3日，兩公婆原訂一起回鄉參加姨仔婚禮，豈料就在放假前一日，即10月2日，丈夫志鋒在落場期小休期間竟一睡不起，當時在元朗任職寵物美容師的阿麗，沒想到就此與丈夫天人永訣，「啲同事去嗌佢嗌佢都唔醒，隻手直頭係跌落地下，摸佢都係凍冰冰都已經冇氣。」

死因庭後來裁定丈夫死於心臟病發，享年37歲。阿麗稱丈夫身體一直健康，亦不曾知道患上心臟病，壯年猝死，令她方寸盡失，前路茫茫，可是惡耗陸續有來，阿麗舅父在丈夫離世不久因肝硬化離世，本身不幸家族遺傳乙型肝炎的她即時去做身體檢查，醫生告知她亦出現肝硬化，而且更是中晚期階段。

「我都唔知佢以後點算，如果畀我捱到佢18歲，唔好話捱到18歲，俾我捱多10年，等佢可以獨立自立啲，咁我走都走得安心。」兩歲半的女兒婷婷此刻天真爛漫的坐在嬰兒車上望著母親，她並不知道父親已在她生命中消失，更不知道母親亦患有肝硬化重病。

既要獨力撫養女兒，又要照顧自己身體狀況，阿麗過去一年身心俱疲，但這位「媽媽組」新成員，仍抽空到工權會幫手整月餅，既答謝工權會一直以來提供的協助，以及亦好讓在專注製月餅過程中減壓力，畢竟中秋節對她及女兒來說都是一個美好回憶，「其實有同爸爸（志鋒）過個一次中秋，爸爸好開心…一齊切月餅，一齊去買個碌柚，冇估到佢走得咁快…佢啲相都冇影多幾張。」阿麗只寄望天上丈夫守護她能長命百歲，陪伴女兒成長。

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